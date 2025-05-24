Изрешетили здание: появились спутниковые снимки последствий атаки БПЛА на завод в Ельске в РФ

В ночь на 24 мая на территории РФ в Липецкой области второй раз подряд был атакован завод по изготовлению запчастей для беспилотников. В сети появились спутниковые снимки последствий попаданий.

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Их обнародовали OSINT-аналитики группы Open Source Centre.

"Спутниковые снимки высокого разрешения от @planet показывают последствия ночного удара по объекту АО "Энергия" в Ельце, Россия. Объект производит аккумуляторы для ракет "Искандер" и планирующих бомб, получил заметные значительные повреждения", — говорится в сообщении.

Снимки сделаны 23 мая 2025 года. На обнародованных кадрах зафиксировано, что беспилотники целились именно в конкретное здание. Оно взяло на себя большинство попаданий. У здания "изрешеченная" крыша и заметны разрушения.

ПАО "Энергия" является одним из крупнейших производителей химических источников тока. Предприятие является единственным производителем батарей для модулей планирования и коррекции, устанавливаемых на авиационные бомбы.

Атака на завод ПАО "Энергия" в Ельце: что известно

В ночь с 22 на 23 мая беспилотники атаковали город Елец, Липецкой области РФ, в результате чего вспыхнул пожар на ПАО "Энергия", которое производит химические источники тока (аккумуляторы).

В частности, ПАО "Энергия" является единственным производителем батарей для модулей планирования и коррекции, которые устанавливаются на авиабомбы. Кроме того, предприятие производит источники питания для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", крылатых ракет морского базирования, а также ряда универсальных аккумуляторов.

Один из цехов завода "Энергия" сгорел в результате атаки БПЛА на Елец Липецкой области. Количество пострадавших работников предприятия возросло до 9