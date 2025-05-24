Зрешетили будівлю: з'явилися супутникові знімки наслідків атаки БПЛА на завод в Єльську в РФ

В ніч проти 24 травня на території РФ в Липецькій області вдруге поспіль був атакований завод з виготовлення запчастин для безпілотників. В мережі з'явилися супутникові знімки наслідків влучань.

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Їх оприлюднили OSINT-аналітики групи Open Source Centre.

"Супутникові знімки високої роздільної здатності від @planet показують наслідки нічного удару по об'єкту АТ "Енергія" в Єльці, Росія. Об'єкт виробляє акумулятори для ракет "Іскандер" та плануючих бомб, зазнав помітних значних пошкоджень", — йдеться в повідомленні.

Знімки зроблені 23 травня 2025 року. На оприлюднених кадрах зафіксовано, що безпілотники цілили саме в конкретну будівлю. Вона взяла на себе більшість влучань. В будівлі "зрешечений" дах і помітні руйнування.

ПАО "Енергія" є одним із найбільших виробників хімічних джерел струму. Підприємство є єдиним виробником батарей для модулів планерування і корекції, що встановлюються на авіаційні бомби.

Атака на завод ПАТ "Енергія" в Єльці: що відомо

У ніч з 22 на 23 травня безпілотники атакували місто Єлець, Липецької області РФ, внаслідок чого спалахнула пожежа на ПАТ "Енергія", яке виробляє хімічні джерела струму (акумулятори).

Зокрема, ПАТ "Енергія" є єдиним виробником батарей для модулів планерування і корекції, які встановлюються на авіабомби. Крім того, підприємство виготовляє джерела живлення для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М", крилатих ракет морського базування, а також низки універсальних акумуляторів.

Один із цехів заводу "Енергія" згорів унаслідок атаки БПЛА на Єлець Липецької області. Кількість постраждалих працівників підприємства зросла до 9