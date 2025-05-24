В Турции испытали новый прототип БПЛА Bayraktar Kızılelma с украинским двигателем

Турецкая компания Baykar протестировала четвертый прототип PT4 беспилотника Bayraktar Kızılelma. Испытания проходили на базе летно-тренировочного испытательного центра AKINCI.

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Об этом сообщает Defence Express.

Четвертый прототип Bayraktar Kızılelma (в переводе с турецкого "Красное яблоко" — ред.) оснащен двигателем АI-322Ф от украинского ГП "Ивченко-Прогресс" в рамках соглашения, подписанного осенью 2021 года на выставке Saha Expo.

Первые прототипы оснащались двигателями АИ-25ТЛТ. Сейчас Bayraktar Kızılelma имеют двигатели АИ-322Ф. Это — самый новый и единственный украинский турбореактивный двухконтурный двигатель с форсажной камерой. Он предназначен для современных сверхзвуковых учебно-боевых и легких боевых самолетов с умеренными сверхзвуковыми скоростями.

Известно, что Турция также рассматривает альтернативные варианты.

Проект MIUS, в рамках которого Турция продолжает тестировать свои беспилотники типа Bayraktar Kızılelma, стартовал еще в 2010-х годах, в частности концепция этого дрона вырисовывалась ориентировочно в 2013 году.

Через 8 лет, в 2021 году, была впервые обнародована подробная информация о тактико-технических характеристиках этого дрона.

Напомним, что 15 мая в Турции компания Baykar представила модернизированную версию БПЛА Bayraktar TB2, которая получила обозначение Bayraktar TB2T-AI. В нее интегрировали передовые системы искусственного интеллекта, из-за чего улучшились его летные характеристики и расширились возможности ведения боя.

Ранее в Китае во время транспортировки "засветился" подводный дрон. Беспилотные летательные аппараты UUV-300, да и китайские XLUUV в целом, могут быть вооружены торпедами, минами или даже ракетами.