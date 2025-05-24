У Туреччині випробували новий прототип БПЛА Bayraktar Kızılelma з українським двигуном

Турецька компанія Baykar протестувала четвертий прототип PT4 безпілотника Bayraktar Kızılelma. Випробування проходили на базі льотно-тренувального випробувального центру AKINCI.

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Про це повідомляє Defence Express.

Четвертий прототип Bayraktar Kızılelma ( в перекладі з турецької "Червоне яблуко" — ред.) оснащений двигуном АI-322Ф від українського ДП "Івченко-Прогрес" в межах угоди, підписаної восени 2021 року на виставці Saha Expo.

Перші прототипи оснащувалися двигунами АІ-25ТЛТ. Зараз Bayraktar Kızılelma мають двигуни АІ-322Ф. Це — найновіший та єдиний український турбореактивний двоконтурний двигун з форсажною камерою. Він призначений для сучасних cверхзвукових навчально-бойових та легких бойових літаків з помірними надзвуковими швидкостями.

Відомо, що Туреччина також розглядає альтернативні варіанти.

Проєкт MIUS, у межах якого Туреччина продовжує тестувати свої безпілотники типу Bayraktar Kızılelma, cтартував ще у 2010-х роках, зокрема концепція цього дрона вимальовувалася орієнтовно у 2013 році.

Через 8 років, у 2021 році, було вперше оприлюднено детальну інформацію про тактико-технічні характеристики цього дрона.

Нагадаємо, що 15 травня в Туреччині компанія Baykar представила модернізовану версію БПЛА Bayraktar TB2, яка отримала позначення Bayraktar TB2T-AI. В неї інтегрували передові системи штучного інтелекту, через що покращилися його льотні характеристики та розширилися можливості ведення бою.

Раніше у Китаї під час транспортування "засвітився" підводний дрон. Безпілотні літальні апарати UUV-300, та й китайські XLUUV загалом, можуть бути озброєні торпедами, мінами або навіть ракетами.