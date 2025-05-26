Слышны взрывы в разных областях: Россия массированно атакует Украину "Шахедами"

Россияне в ночь на 26 мая в очередной раз атакуют Украину "Шахедами": взрывы прогремели на юге, востоке и на севере страны. Некоторые группы беспилотников добрались до западных регионов, где также прогремели взрывы. OSINT-каналы фиксируют в небе над Украиной десятки ударных БпЛА.

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Фокус собрал информацию о ночной атаке "Шахедов" по Украине.

Об угрозе ударных БпЛА Воздушные силы Украины сообщили еще около 20:00 часов 25 мая: первые дроны заходили в воздушное пространство через Харьковскую область, их движение фиксировали через Запорожскую область в направлении Днепропетровщины.

Новые группы ударных БпЛА начали входить в воздушное пространство Украины около 22:00 часов с разных направлений: востока, юга и северо-восточного направления.

Скриншот | предупреждения Воздушных сил Украины

Около 23:00 часов взрыв прогремел в Кременчуге, а вскоре были слышны повторные звуки взрывов, сообщил корреспондент Фокуса.

Также около 23:00 часов "Шахеды" атаковали Одессу — в городе прогремела серия взрывов, сообщил городской голова Геннадий Труханов.

Скриншот | сообщение Труханова

Атака "Шахедов" продолжилась после полуночи — под ударом оказалась столица. В Киеве прогремели взрывы, городской голова Виталий Кличко сообщил о работе сил ПВО на левом берегу.

Под ударом ночью также оказался Харьков — там прогремели мощные взрывы, сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Ближе к 02:00 часов вражеские "Шахеды" добрались до западных регионов — взрывы прогремели в Хмельницкой области и в Житомире.

Под массированной атакой россиян также оказался город Староконстантинов в Хмельницкой обалсти. Мониторинги фиксировали движение десятков БпЛА в направлении города, там прозвучала серия взрывов.

По состоянию на 02:20 воздушная тревога продолжается, атака "Шахедов" продолжается.

О последствиях обстрела пока информации не поступало.

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Напомним, 26 мая росСМИ сообщили, что Елабугу в Татарстане атаковали ударные беспилотники: под ударом мог оказаться завод, который производит "Шахеды" и разведывательные дроны для ВС РФ.

Также 25 мая эксперт в комментарии для "Трухи" рассказал, что украинская ПВО не может сбивать дроны из-за новой тактики, которую применяют россияне.