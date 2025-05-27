"Путин вложил слишком много": генерал НАТО объяснил, почему войну в Украине не остановили за 11 лет

Бывший верховный главнокомандующий НАТО, генерал Филип Бридлав заявил, что войну России против Украины можно было остановить на ранних этапах, однако Запад не использовал возможности. Он отметил, что Путин вынужден продолжать войну, поскольку отступление станет для него внутренней проблемой.

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Об этом пишет NV.

"Это не было таким масштабным, как сейчас, но агрессия Путина продолжается уже 11 лет. И да, справедливо спросить: почему мы не решили эту проблему? Потому что мы просто не сделали это приоритетом в течение этих 11 лет. Были возможности, которые Запад просто не использовал", — заявил Бридлав в эфире Radio NV.

Он отметил, что после оккупации Крыма и еще до того, как россияне вторглись на Донбасс, "мы видели, что делает Путин".

"Были предложения принять меры для обеспечения мира — но их отклоняли как "эскалационные". Мол, это может вызвать еще большую агрессию. Но мы ничего не сделали и Россия все равно эскалировала. Мы предлагали разместить силы, установить патрулирование воздушного пространства — НАТО не приняло ни одного из этих предложений. Если бы это было сделано, нынешняя война могла бы быть совсем другой. Или вообще не начаться", — рассказал бывший верховный главнокомандующий НАТО.

По его словам, на тот момент никто в НАТО не был готов принимать решения, которые могли бы принести мир, в том числе Соединенные Штаты Америки. Бридлав также рассказал, что мешает прекратить войну сейчас.

"Когда вы спрашиваете, почему трудно — потому что Путин вложил в эту войну слишком много. Если он просто отступит — это станет огромной проблемой для него. Ему надо хотя бы какое-то "победное" объяснение для сотен тысяч погибших и раненых российских солдат. Поэтому он продолжает войну, потому что должен. Это затрудняет для Запада поиск мира", — пояснил бывший верховный главнокомандующий НАТО.

Бридлав отметил, что недостаточно просто прекратить огонь, а необходимо достичь справедливого и длительного мира, для которого пойти на уступки должны будут обе стороны.

"Сейчас же многие требуют жертв только от Украины. Но Россия тоже должна почувствовать завершение этой войны", — сказал он.

Бывший верховный главнокомандующий НАТО подчеркнул, что длительного мира невозможно будет достичь, если Россия не пойдет на уступки.

"Прежде всего нужно дождаться, когда Россия будет готова к переговорам. Сейчас она не имеет такого намерения. Они просто тянут время, чтобы продолжать войну. Они не хотят мира — они хотят, чтобы Украина капитулировала. Но Украина — великая держава и прекрасно сопротивляется сверхдержаве. Она не сдастся", — заявил Бридлав.

Напомним, президент РФ Владимир Путин требует от своей армии создать "буферную зону" на территории Украины. Это заставило вражеские войска изменить приоритеты и перебрасывать ресурсы.

Фокус также писал, что Россия пытается прорваться к границам Днепропетровской области.