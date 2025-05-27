"Путін вклав надто багато": генерал НАТО пояснив, чому війну в Україні не зупинили за 11 років

Колишній верховний головнокомандувач НАТО, генерал Філіп Брідлав заявив, що війну Росії проти України можна було зупинити на ранніх етапах, проте Захід не використав можливості. Він зауважив, що Путін змушений продовжувати війну, оскільки відступ стане для нього внутрішньою проблемою.

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Про це пише NV.

"Це не було таким масштабним, як зараз, але агресія Путіна триває вже 11 років. І так, слушно запитати: чому ми не вирішили цю проблему? Бо ми просто не зробили це пріоритетом протягом цих 11 років. Були можливості, які Захід просто не використав", — заявив Брідлав в ефірі Radio NV.

Він зазначив, що після окупації Криму та ще до того, як росіяни вторглися на Донбас, "ми бачили, що робить Путін".

"Були пропозиції вжити заходів для гарантування миру — але їх відхиляли як "ескалаційні". Мовляв, це може викликати ще більшу агресію. Але ми нічого не зробили і Росія все одно ескалювала. Ми пропонували розмістити сили, встановити патрулювання повітряного простору — НАТО не ухвалило жодної з цих пропозицій. Якби це було зроблено, нинішня війна могла би бути зовсім іншою. Або взагалі не початися", — розповів колишній верховний головнокомандувач НАТО.

За його словами, на той момент ніхто в НАТО не був готовий приймати рішення, які могли б принести мир, в тому числі Сполучені Штати Америки. Брідлав також розповів, що заважає припинити війну зараз.

"Коли ви питаєте, чому важко — тому що Путін вклав у цю війну надто багато. Якщо він просто відступить — це стане величезною проблемою для нього. Йому треба хоча б якесь "переможне" пояснення для сотень тисяч загиблих і поранених російських солдатів. Тому він продовжує війну, бо мусить. Це ускладнює для Заходу пошук миру", — пояснив колишній верховний головнокомандувач НАТО.

Брідлав наголосив, що недостатньо просто припинити вогонь, а необхідно досягти справедливого та тривалого миру, для якого піти на поступки повинні будуть обидві сторони.

"Зараз же багато хто вимагає жертв лише від України. Але Росія теж має відчути завершення цієї війни", — сказав він.

Колишній верховний головнокомандувач НАТО підкреслив, що тривалого миру неможливо буде досягнути, якщо Росія не піде на поступки.

"Передусім потрібно дочекатися, коли Росія буде готова до переговорів. Наразі вона не має такого наміру. Вони просто тягнуть час, щоб продовжувати війну. Вони не хочуть миру — вони хочуть, щоб Україна капітулювала. Але Україна — велика держава й чудово чинить опір наддержаві. Вона не здасться", — заявив Брідлав.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін вимагає від своєї армії створити "буферну зону" на території України. Це змусило ворожі війська змінити пріоритети та перекидати ресурси.

Фокус також писав, що Росія намагається прорватися до кордонів Дніпропетровської області.