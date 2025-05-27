Ворог намагається прорватися до кордонів Дніпропетровської області: огляд

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Противник (командування УВ "Центр" та "Восток"), який переніс основні зусилля з Покровського на Новопавлівський напрямок (на південь від Покровська), продовжує вперто "прориватися до кордонів Дніпропетровської області". Що, по суті, носить не стільки пропагандистський характер, скільки цілком утилітарний – міркування військової доцільності. А саме, обійти з флангів (з півдня та півночі) наші частини та підрозділи, що обороняються між Горіховим та Багатиром.

По суті, командування противника на цьому суміжному фланзі УВ "Центр" (з УВ "Восток") реалізує той же самий сценарій, що і на протилежному його фланзі (з УВ "Юг"). Так би мовити, залишивши Покровськ "у спокої" на деякий час.

З півночі противник діє силами 90-ї танкової дивізії (тд) 41-ї ОА, а також частиною сил 27-ї мсд 2-ї ЗВА + цілим стосом "підкріплень" – від бригадних тактичних груп своїх закордонних військових баз, до резервів з інших секторів та напрямків (137-ма омсбр, окремі стрілецькі та мотострілецькі полки мобілізаційного резерву тощо). З півдня наступають війська (сили) армій УВ "Восток" – 5-а, 29-а та 36-а загальновійськові армії.

Фактично сили та засоби зразу 5-и російських ЗВА (2-а, 5-та, 29-та, 36-та та 41-ша ЗВА) на цей момент беруть участь у наступі на південь від Покровська. Крім того, тут же задіяна низка частин та підрозділів зі складу 51-ї ЗВА, які "заблукали" на цьому напрямку ще з часів Курахового. Навіть за мірками численних армій часів Другої світової війни ця "орда" досить вражаюча.

Поки одна з них (2-а ЗВА) "блокує" власне Покровськ, решта вперто, не дивлячись на втрати, "прориваються до кордонів Дніпропетровської області".

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Станом на 25.05. передовим підрозділам 27-ї мсд 2-ї ЗВА противника вдалося прорватися на ближні підступи до Новомиколаївки з півдня, діючи як власне з півдня, з раніше зайнятої Котлярівки, так і зі сходу, з боку Новоолександрівки, просування склало десь до 1,5 км загалом.

Зокрема, ще південніше передовим підрозділам 90-ї тд 41-ї ЗВА вдалося вийти на східні околиці Троїцького і просунутися на 1 км на південний схід від Горіхового. Проте на схід від Олексіївки ЗСУ контратакували та відкинули ворога в бік Андріївки.

Також дуже активно атакувало УВ "Восток". Зокрема, передові підрозділи її 36-ї омсбр (29-а ЗВА), судячи з усього, на цей момент, намагаються обійти із заходу село Багатир, з якого їх нещодавно вибили. Крім того, їм, судячи з усього, таки вдалося просунутися за дорогу Н-15 (Запоріжжя – Донецьк), на ділянці між Багатиром та Одрадним, на північ та розпочати бої за саме село Одрадне.

Бої на цьому напрямку досить запеклі, командування противника кидає в атаку/штурмові дії буквально все, що в нього є "під рукою". Навіть використовуючи, час від часу, у якості штурмової піхоти свій елітний "спеназ". Противник, вочевидь, намагається за будь-яку ціну взяти під контроль район Зелений Кут – Олексіївка – Багатир – Одрадне. Й зрозуміло чому…

На сусідньому напрямку, по обидва береги річки Мокрі Яли, противник намагається наступати силами і засобами зі складу своїх 5-ї і 36-ї ЗВА, в загальному напрямку на Комар.

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На цей момент в районі окупованого ворогом села Бурлацьке (127-а мсд 5-ї ЗВА) ведуться запеклі бої. Сторони по черзі атакують – контратакують одна одну, то захоплюючи, то втрачаючи свої передові позиції. Так, противнику вдалося просунутися на відстань до 1 км на північний схід від населеного пункту, а ЗСУ, зі свого боку, вибили його із західної частини населеного пункту.

Майже те ж саме відбувається і на "головному напрямку", передові підрозділи 36-ї ЗВА противника (37-ма омсбр, 5-а окрема танкова бригада\ отбр) намагаються прорватися до населеного пункту Дніпроенергія зі сходу та південного сходу, а ЗСУ, зокрема, контратакують на південь від нього, в районі населеного пункту Скудне.

Крім того, очевидно, що 127-ма мсд противника та 60-та омсбр зі складу його 5-ї ЗВА зараз також ведуть вперті бої з метою повного захоплення району Зелене Поле – Новосілка – Рівнопіль – Новопіль, де, по суті, склалася ситуація, скажімо так, "взаємного оточення". Тобто передові підрозділи сторін в результаті своїх активних взаємних атакуючих і контратакуючих дій опинилися як би "всередині бойових порядків" один одного, а тому змушені вести бойові дії з "перевернутими" флангами.

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