Враг пытается прорваться к границам Днепропетровской области: обзор

Координатор группы ИС Константин Машовец делится размышлениями о том, что происходит на Покровском и Новопавловском направлениях.

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Противник (командование УВ "Центр" и "Восток"), который перенес основные усилия с Покровского на Новопавловское направление (южнее Покровска), продолжает упорно "прорываться к границам Днепропетровской области". Что, по сути, носит не столько пропагандистский характер, сколько вполне утилитарный — соображения военной целесообразности. А именно, обойти с флангов (с юга и севера) наши части и подразделения, обороняющиеся между Ореховым и Багатиром.

По сути, командование противника на этом смежном фланге УВ "Центр" (с УВ "Восток") реализует тот же самый сценарий, что и на противоположном его фланге (с УВ "Юг"). Так сказать, оставив Покровск "в покое" на некоторое время.

С севера противник действует силами 90-й танковой дивизии (тд) 41-й ОА, а также частью сил 27-й мсд 2-й ОА + целой кипой "подкреплений" — от бригадных тактических групп своих зарубежных военных баз, до резервов из других секторов и направлений (137-я омсбр, отдельные стрелковые и мотострелковые полки мобилизационного резерва и т.д.). С юга наступают войска (силы) армий УВ "Восток" — 5-я, 29-я и 36-я общевойсковые армии.

Фактически силы и средства сразу 5-и российских ЗВА (2-я, 5-я, 29-я, 36-я и 41-я ЗВА) на данный момент участвуют в наступлении к югу от Покровска. Кроме того, здесь же задействован ряд частей и подразделений из состава 51-й ЗВА, которые "заблудились" на этом направлении еще со времен Курахово. Даже по меркам многочисленных армий времен Второй мировой войны эта "орда" довольно впечатляющая.

Пока одна из них (2-я ЗВА) "блокирует" собственно Покровск, остальные упорно, несмотря на потери, "прорываются к границам Днепропетровской области".

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По состоянию на 25.05. передовым подразделениям 27-й мсд 2-й ЗВА противника удалось прорваться на ближние подступы к Новониколаевке с юга, действуя как собственно с юга, с ранее занятой Котляровки, так и с востока, со стороны Новоалександровки, продвижение составило где-то до 1,5 км в целом.

В свою очередь, еще южнее передовым подразделениям 90-й тд 41-й ЗВА удалось выйти на восточные окраины Троицкого и продвинуться на 1 км к юго-востоку от Орехово. Однако к востоку от Алексеевки ВСУ контратаковали и отбросили врага в сторону Андреевки.

Также очень активно атаковало УВ "Восток". В частности, передовые подразделения ее 36-й омсбр (29-я ЗВА), судя по всему, на данный момент, пытаются обойти с запада село Багатир, из которого их недавно выбили. Кроме того, им, судя по всему, таки удалось продвинуться за дорогу Н-15 (Запорожье — Донецк), на участке между Багатиром и Отрадным, на север и начать бои за само село Отрадное.

Бои на этом направлении достаточно ожесточенные, командование противника бросает в атаку/штурмовые действия буквально все, что у него есть "под рукой". Даже используя, время от времени, в качестве штурмовой пехоты свой элитный "спеназ". Противник, очевидно, пытается любой ценой взять под контроль район Зеленый Кут — Алексеевка — Богатырь — Отрадное. И понятно почему...

На соседнем направлении, по обоим берегам реки Мокрые Ялы, противник пытается наступать силами и средствами из состава своих 5-й и 36-й ЗВА, в общем направлении на Комар.

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На данный момент в районе оккупированного врагом села Бурлацкое (127-я мсд 5-й ЗВА) ведутся ожесточенные бои. Стороны поочередно атакуют — контратакуют друг друга, то захватывая, то теряя свои передовые позиции. Так, противнику удалось продвинуться на расстояние до 1 км к северо-востоку от населенного пункта, а ВСУ, в свою очередь, выбили его из западной части населенного пункта.

Почти то же самое происходит и на "главном направлении", передовые подразделения 36-й ЗВА противника (37-я омсбр, 5-я отдельная танковая бригада\отбр) пытаются прорваться к населенному пункту Днепроэнергия с востока и юго-востока, а ВСУ, в свою очередь, контратакуют к югу от него, в районе населенного пункта Скудное.

Кроме того, очевидно, что 127-я мсд противника и 60-я омсбр из состава его 5-й ЗВА сейчас также ведут упорные бои с целью полного захвата района Зеленое Поле — Новоселка — Ривнополь — Новополь, где, по сути, сложилась ситуация, скажем так, "взаимного окружения". То есть передовые подразделения сторон в результате своих активных взаимных атакующих и контратакующих действий оказались как бы "внутри боевых порядков" друг друга, а потому вынуждены вести боевые действия с "перевернутыми" флангами.

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