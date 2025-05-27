Последний шанс Путина: РФ будет пытаться захватить всю Донецкую область летом 2025, — WP

Предупреждения о наступлении звучат все чаще на фоне того, что мирный процесс, осуществляемый при посредничестве США, зашел в тупик. А встречи представителей Украины и РФ не принесли конкретных результатов.

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Об этом пишет WP.

Летом 2025 года Россия предпримет масштабное наступление на восточную часть Донецкой области Украины, которую она пытается захватить с начала войны. Об этом заявляют украинские военные чиновники и аналитики, отмечая, что оно уже началось.

Заявления украинской разведки звучат все чаще, когда стало ясно, что процесс мирных переговоров при посредничестве США и персонально Дональда Трампа, который обещал закончить войну в Украине за 24 часа, забуксовал. Как известно, встречи украинской и российской сторон не дали результатов, а Россия отвергла неоднократные призывы США и Европы к немедленному прекращению огня.

Переговорный процесс припосредничестве США зашел в тупик Фото: РИА Новости

Американские аналитики заявили, что президент России Владимир Путин, по-видимому, уверен в том, что он все еще может выиграть войну в военном отношении, хотя санкции и большие потери медленно подрывают военную машину России. И лето 2025 может стать для российского диктатора последним шансом на крупное наступление.

Контроль над Донецкой областью в целом является приоритетом для Путина с тех пор, как ему не удалось захватить Киев в начале войны в 2022 году. В сентябре того же года Путин объявил весь Донецк вместе с тремя другими украинскими регионами частью Российской Федерации — несмотря на то, что не завоевал ни один из них полностью.

Анализ того, что Россия стремится получить больше территории, исходит из того, что она настаивает на своей заинтересованности в обсуждении мира, но говорит, что прекращение боевых действий может произойти только путем устранения "коренных причин" конфликта. После прямых переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле 16 мая каждая сторона согласилась составить меморандум, в котором подробно излагались бы ее принципы для любого соглашения.

Летнее наступление России: в чем состоит план Путина

По словам аналитиков, одновременно с основным наступлением на Донецк, около 70 процентов территории которого он контролирует, Кремль планирует провести менее масштабные атаки вдоль границы северо-восточной Сумской и Харьковской областей Украины, чтобы усилить давление на украинские войска.

План России состоит в том, чтобы "попытаться сковать украинские силы вдоль линии фронта, в том числе в Сумской и Харьковской областях, но в противном случае они отдадут приоритет Покровску и Константиновке", — считают в Национальном институте стратегических исследований Украины, говоря о двух донецких городах, которые Россия пытается захватить уже почти год.

Пока Константиновка не находится на грани взятия, но сейчас это "многообещающая" перспектива для россиян, поскольку Россия имеет возможность атаковать ее с трех разных направлений.

Аналитики предсказывали прошлым летом, что эти два города падут к декабрю; России это не удалось, благодаря титаническим усилиям украинских солдат. Но Украина испытывает трудности с мобилизацией и с поставкой боеприпасов, так что ближайшие месяцы будут нелегкими.

Фото: Минобороны Украины

Тем временем Россия перевыполняет свои планы по набору военнослужащих, однако ей все еще не хватает численности, необходимой для нескольких успешных наступлений, говорят аналитики и представители украинских вооруженных сил.

России потребовалось 80 000 солдат, чтобы взять небольшой город Авдеевка в Донецкой области в феврале 2024 года после изнурительной осады. В настоящее время на границе Сумской и Харьковской областей размещено 125 000 российских солдат — этого явно недостаточно, чтобы взять две региональные столицы, согласно данным, предоставленным военной разведкой Украины.

Авдеевка была практически стерта с лица Земли Фото: twitter.com/ArisMessinis

Скорее всего, эти войска будут использоваться для оккупации участков украинской земли вдоль границы, сказал представитель военной разведки Украины Андрей Черняк. Россия уже заявила, что стремится создать "буферные зоны" вдоль границы, чтобы предотвратить вторжения ВСУ в Курскую и Белгородскую области РФ.

Не имея ни людей, ни техники для проведения собственного наступления, Украина продолжит оборонительную стратегию, которую она применяет с 2024 года, — удерживая линию фронта и максимально усложняя захват любой территории для сил Москвы.

Ключом к этой стратегии станут постоянные поставки иностранного оружия — то, что не гарантировано Соединенными Штатами. Однако Европа стремится увеличить свой вклад.

Напомним, 26 мая канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что все ограничения на использование Украиной оружия большой дальности сняты. Это заявление было использовано Кремлем, чтобы заявить, что Европа "препятствует миру".

А россияне на Сумщине и дальше небольшими группами пробуют зайти вглубь украинской территории. Сейчас они пытаются расширить территорию и просочиться в районе Владимировки и Веселовки.