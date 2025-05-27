Останній шанс Путіна: РФ намагатиметься захопити всю Донецьку область влітку 2025 року, — WP

Попередження про наступ звучать дедалі частіше на тлі того, що мирний процес, здійснюваний за посередництва США, зайшов у глухий кут. А зустрічі представників України та РФ не принесли конкретних результатів.

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Про це пише WP.

Улітку 2025 року Росія здійснить масштабний наступ на східну частину Донецької області України, яку вона намагається захопити з початку війни. Про це заявляють українські військові чиновники та аналітики, зазначаючи, що він уже почався.

Заяви української розвідки лунають дедалі частіше, коли стало зрозуміло, що процес мирних переговорів за посередництва США та персонально Дональда Трампа, який обіцяв закінчити війну в Україні за 24 години, забуксував. Як відомо, зустрічі української та російської сторін не дали результатів, а Росія відкинула неодноразові заклики США та Європи до негайного припинення вогню.

Переговорний процес за посередництва США зайшов у глухий кут Фото: РИА Новости

Американські аналітики заявили, що президент Росії Володимир Путін, мабуть, упевнений у тому, що він все ще може виграти війну у військовому плані, хоча санкції і великі втрати повільно підривають військову машину Росії. І літо 2025 року може стати для російського диктатора останнім шансом на великий наступ.

Контроль над Донецькою областю загалом є пріоритетом для Путіна відтоді, як йому не вдалося захопити Київ на початку війни у 2022 році. У вересні того ж року Путін оголосив увесь Донецьк разом із трьома іншими українськими регіонами частиною Російської Федерації — незважаючи на те, що не завоював жоден із них повністю.

Аналіз того, що Росія прагне отримати більше території, виходить з того, що вона наполягає на своїй зацікавленості в обговоренні миру, але каже, що припинення бойових дій може відбутися тільки шляхом усунення "корінних причин" конфлікту. Після прямих переговорів між Росією та Україною в Стамбулі 16 травня кожна сторона погодилася скласти меморандум, у якому детально викладалися б її принципи для будь-якої угоди.

Літній наступ Росії: у чому полягає план Путіна

За словами аналітиків, одночасно з основним наступом на Донецьк, близько 70 відсотків території якого він контролює, Кремль планує провести менш масштабні атаки вздовж кордону північно-східної Сумської та Харківської областей України, щоб посилити тиск на українські війська.

План Росії полягає в тому, щоб "спробувати скувати українські сили вздовж лінії фронту, в тому числі в Сумській і Харківській областях, але інакше вони віддадуть пріоритет Покровську і Костянтинівці", — вважають у Національному інституті стратегічних досліджень України, говорячи про два донецькі міста, які Росія намагається захопити вже майже рік.

Поки що Костянтинівка не перебуває на межі взяття, але зараз це "багатообіцяюча" перспектива для росіян, оскільки Росія має змогу атакувати її з трьох різних напрямків.

Аналітики передбачали минулого літа, що ці два міста впадуть до грудня; Росії це не вдалося, завдяки титанічним зусиллям українських солдатів. Але Україна зазнає труднощів з мобілізацією і з постачанням боєприпасів, тож найближчі місяці будуть нелегкими.

Фото: Міноборони України

Тим часом Росія перевиконує свої плани з набору військовослужбовців, проте їй все ще не вистачає чисельності, необхідної для кількох успішних наступів, кажуть аналітики і представники українських збройних сил.

Росії знадобилося 80 000 солдатів, щоб взяти невелике місто Авдіївка в Донецькій області в лютому 2024 року після виснажливої облоги. Наразі на кордоні Сумської та Харківської областей розміщено 125 000 російських солдатів — цього явно недостатньо, щоб узяти дві регіональні столиці, згідно з даними, наданими військовою розвідкою України.

Авдіївка була практично стерта з лиця Землі Фото: twitter.com/ArisMessinis

Найімовірніше, ці війська будуть використовуватися для окупації ділянок української землі вздовж кордону, сказав представник військової розвідки України Андрій Черняк. Росія вже заявила, що прагне створити "буферні зони" вздовж кордону, щоб запобігти вторгненню ЗСУ в Курську і Бєлгородську області РФ.

Не маючи ні людей, ні техніки для проведення власного наступу, Україна продовжить оборонну стратегію, яку вона застосовує з 2024 року, — утримуючи лінію фронту і максимально ускладнюючи захоплення будь-якої території для сил Москви.

Ключем до цієї стратегії стануть постійні поставки іноземної зброї — те, що не гарантовано Сполученими Штатами. Однак Європа прагне збільшити свій внесок.

Нагадаємо, 26 травня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що всі обмеження на використання Україною зброї великої дальності знято. Цю заяву було використано Кремлем, щоб заявити, що Європа "перешкоджає миру".

А росіяни на Сумщині й далі невеликими групами пробують зайти вглиб української території. Наразі вони намагаються розширити територію і просочитися в районі Володимирівки та Веселівки.