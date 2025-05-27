Путин в Курской области пролетел на вертолете: в Украине опровергли ложь росСМИ

История с пролетом президента РФ Владимира Путина на вертолете в Курской области может быть выдуманной. В день визита он передвигался по региону на автомобиле с кортежем.

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Об этом сообщил украинский Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Командир дивизии ПВО ВС РФ Юрий Дашкин заявил российским СМИ о рабочей поездке Путина в Курскую область на вертолете 20 мая. В это время он якобы оказался в эпицентре атаки дронов, также заработали силы противовоздушной обороны.

Центр СтратКома отметили, что Путин посетил Курскую область 20 мая и это была его первая поездка в регион после отчета Минобороны РФ о "полном освобождении" территории от ВСУ.

Освещавшие поездку Путина журналисты утверждали, что он ехал по региону только на автомобиле и кадры с кортежем показали на всех федеральных телеканалах.

Кроме этого, в указанную дату Минобороны, медиа и Telegram-каналы не сообщали о масштабной атаке БПЛА, добавил центр.

Военный эксперт Сергей Грабский также говорил о вымышленном полете Путина на вертолете над Курской областью. По его мнению, у Киева не было необходимости в таком ударе.

Точность работы дронами по такой цели, как вертолет, на большом расстоянии также вызывает вопросы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский говорил о желании России наступать дальше и ее незаинтересованности в дипломатии. Намерения Москвы доказывают массированные атаки БПЛА и ракет.

Западные СМИ пишут о масштабном наступлении ВС РФ летом 2025 года на восточную часть Донецкой области. Это будет ее последний шанс на крупное наступление.