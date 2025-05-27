Путін у Курській області пролетів на вертольоті: в Україні спростували брехню росЗМІ

Історія з прольотом президента РФ Володимира Путіна на вертольоті в Курській області може бути вигаданою. У день візиту він пересувався регіоном на автомобілі з кортежем.

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Про це повідомив український Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Командир дивізії ППО ЗС РФ Юрій Дашкін заявив російським ЗМІ про робочу поїздку Путіна в Курську область на вертольоті 20 травня. У цей час він нібито опинився в епіцентрі атаки дронів, також запрацювали сили протиповітряної оборони.

Центр СтратКома зазначили, що Путін відвідав Курську область 20 травня і це була його перша поїздка в регіон після звіту Міноборони РФ про "повне звільнення" території від ЗСУ.

Журналісти, які висвітлювали поїздку Путіна, стверджували, що він їхав регіоном тільки на автомобілі, і кадри з кортежем показали на всіх федеральних телеканалах.

Крім цього, у зазначену дату Міноборони, медіа та Telegram-канали не повідомляли про масштабну атаку БПЛА, додав центр.

Військовий експерт Сергій Грабський також говорив про вигаданий політ Путіна на вертольоті над Курською областю. На його думку, у Києва не було необхідності в такому ударі.

Точність роботи дронами по такій цілі, як гелікоптер, на великій відстані також викликає питання.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський говорив про бажання Росії наступати далі та її незацікавленість у дипломатії. Наміри Москви доводять масовані атаки БПЛА та ракет.

Західні ЗМІ пишуть про масштабний наступ ЗС РФ влітку 2025 року на східну частину Донецької області. Це буде її останній шанс на великий наступ.