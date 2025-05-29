Снесло этаж: HIMARS ударила по убежищу ВС РФ в селе Коренево под Курском, — соцсети (видео)

Ракетная система залпового огня HIMARS попала по месту дислокации российских подразделений в поселке Коренево Курской области Российской Федерации. На видео с места событий показали сооружение, у которого полностью разрушена секция на два этажа.

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Об ударе по РФ рассказали в Telegram-канале Exilenova+ и подтвердило российское население в курских пабликах.

Информация об удачной отработке украинских средств поражения появилась в сети между 10 и 11 ч 29 мая. Указывается, что удар состоялся ночью. Цель — здание в Кореневе, в котором был, вероятно, расположен пункт постоянной дислокации ВС РФ. В канале сообщили, что "продолжается разбор завалов и подвоз черных пакетов". На записях, которые распространялись в соцсети, показали сооружение в розово-серой штукатурке, в котором полностью разрушены несколько помещений на верхнем этаже и есть повреждения на первом. Видим кучу строительного мусора — доски, кирпичи, обломки различной конфигурации.

"Это же какой прилет был!!! Это ужас", — сказал один из свидетелей, который записывал видео на месте прилета.

В местных пабликах уточнили, что взорвалось на территории больницы. В канале WarLife уточнили, что в заведении могли находиться российские военные, которые воевали в Сумской области и получили ранения. При этом добавляют, что по цели отработали ракеты РСЗО HIMARS. Предыдущее упоминание о работе системы в данном регионе — публикация росСМИ Mash об ударе по мосту в Кореневе и по еще одной цели в Теткине 15 мая.

Удары по РФ — по Кореневу могли попасть ракеты HIMARS Фото: Скриншот

Удар по российским подразделениям в Кореневе пока не подтвержден Силами обороны Украины, поэтому информация о цели и средстве поражения требует подтверждения.

На карте аналитиков DeepState можно отыскать поселок Коренево под Курском. Расстояние от населенного пункта до украинской границы — около 30 км. Через него проходит дорога "Рыльск-Суджа", которая проходит неподалеку от мест наступления РФ на Сумскую область в районе Журавки и Новенького.

Удары по РФ — какое расстояние пролетела ракета HIMARS до Коренева Фото: DeepState

Удары по РФ — детали

Отметим, 22 мая в соцсетях рассказали о еще одном ударе по РФ. Как написали в местных соцсетях, ВСУ ударили по позициям ВС РФ в Курской области. Точка попадания — скопление военной техники возле заправки АЗС "Роснефть" на выезде из Льгова. В канале "Пепел" написали, что произошло три взрыва с интервалом 5-7 минут. На видео с места событий показали разрушения и пожар. Также добавляется, что могли пострадать 12 россиян и четыре машины.

Напоминаем, в тот же день стало известно об ударе по российскому заводу "Сплав", причастному к производству ракет и снарядов ВС РФ. Тем временем 5 мая OSINT-аналитики написали, что Украина могла потерять одну установку HIMARS, до которой достал FPV-дрон противника.