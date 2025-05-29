Знесло поверх: HIMARS вдарила по схованці ЗС РФ у селі Коренево під Курськом, — соцмережі (відео)

Ракетна система залпового вогню HIMARS поцілила по місцю дислокації російських підрозділів у селищі Коренево Курської області Російської Федерації. На відео з місця подій показали споруду, у якої повністю зруйнована секція на два поверхи.

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Про удар по РФ розповіли в Telegram-каналі Exilenova+ та підтвердило російське населення у курських пабліках.

Інформація про вдале відпрацювання українських засобів ураження з'явилась у мережі між 10 та 11 год 29 травня. Вказується, що удар відбувся вночі. Ціль — будівля в Кореневі, у якій був, ймовірно, розташований пункт постійної дислокації ЗС РФ. У каналі повідомили, що "триває розбір завалів і підвезення чорних пакетів". На записах, які поширювались у соцмережі, показали споруду у рожево-сірій штукатурці, у якій повністю зруйновано кілька приміщень на верхньому поверсі та є пошкодження на першому. Бачимо купу будівельного сміття — дошки, цеглу, уламки різної конфігурації.

"Це ж який приліт був!! Це жах", — сказав один зі свідків, який записував відео на місці прильоту.

У місцевих пабліках уточнили, що вибухнуло на території лікарні. У каналі WarLife уточнили, що у закладі могли перебувати російські військові, які воювали в Сумській області та отримали поранення. При цьому додають, що по цілі відпрацювали ракети РСЗВ HIMARS. Попередня згадка про роботу системи у даному регіоні — публікація росЗМІ Mash про удар по мосту в Кореневі та по ще одній цілі в Тьоткіно 15 травня.

Удари по РФ - по Кореневому могли влучити ракети HIMARS Фото: Скриншот

Удар по російських підрозділах у Кореневі поки не підтверджений Силами оборони України, тому інформація про ціль та засіб ураження потребує підтвердження.

На карті аналітиків DeepState можна відшукати селище Коренево під Курськом. Відстань від населеного пункту до українського кордону — близько 30 км. Через нього прямує дорога "Рильськ-Суджа", яка проходить неподалік від місць наступу РФ на Сумську область у районі Журавки та Новенького.

Удари по РФ - яку відстань пролетіла ракета HIMARS до Коренева Фото: DeepState

Удари по РФ — деталі

Зазначимо, 22 травня у соцмережах розповіли про ще один удар по РФ. Як написали у місцевих соцмережах, ЗСУ вдарили по позиціях ЗС РФ в Курській області. Точка влучання — скупчення військового техніки біля заправки АЗС "Роснефть" на виїзді з Льгова. У каналі "Пепел" написали, що відбулось три вибухи з інтервалом 5-7 хвилин. На відео з місця подій показали руйнування та пожежу. Також додається, що могли постраждати 12 росіян та чотири машини.

Нагадуємо, того ж дня стало відомо про удар по російському заводу "Сплав", причетному до виробництва ракет та снарядів ЗС РФ. Тим часом 5 травня OSINT-аналітики написали, що Україна могла втратити одну установку HIMARS, до якої дістав FPV-дрон противника.