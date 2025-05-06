Перший удар FPV: ЗС РФ могли підірвати HIMARS поруч з фронтом, — OSINT (відео)

Збройні сили Російської Федерації вистежили установку залпового вогню HIMARS після того, як вона випустила дві ракети по ворожих позиціях. Розвідувальний дрон шпигував за HIMARS, а потім FPV-дрони підлетіли та влучили по ній. Події могли відбуватись за 10-30 км від лінії боїв.

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Про можливу втрату HIMARS та перше застосування FPV-дронів РФ для удару по американській РСЗВ написали в Telegram-каналі OSINT-ерів Boroshno News.

Вдень 6 травня у каналі з'явився допис з кадрами, оприлюдненими Міноборони РФ та російським підрозділом "Рубеж". На відео бачимо, як розвідувальний БПЛА стежить за роботою української установки HIMARS. Установка стоїть посеред поля та робить два залпи по позиціях ЗС РФ. Потім — кадри руху установки та машини супроводження дорогою між полями. Весь час за машинами безперешкодно стежили безпілотники росіян, свідчить запис. У якийсь момент показують РСЗВ HIMARS через камеру FPV-дрона: пристрій підлітає та б'є по машині. Далі — кадри палаючої машини, за якою стежить БПЛА-розвідник. У дописі OSINT-ерів звернули увагу, що росіяни змогли підбити РСЗВ із застосуванням "простих FPV-дронів". Наголошується, що ворог "прогресує".

"Росіяни змогли вирахувати Хаймарс та уразити його на ходу простими FPV-хами. Пишуть, що це 30 км від лінії фронту. Але, як бачимо, ворог прогресує", — ідеться у дописі.

Згодом OSINT-ери уточнили, що влучання відбулось не за 30 км від фронту, а за 10 км. Один з дописувачів каналу провів геолокацію і встановив, що відео зняте насправді за 10 км від лінії боїв. На оприлюдненій карті — місцевість на Покровсько-Краматорському напрямку у полях на північ від села Русин Яр.

Коли саме ЗС РФ застосували FPV-дрони проти РЗСВ HIMARS, у дописі Boroshno News не вказано.

HIMARS в ЗСУ - орієнтовна місцевість, по якій могли влучити дрони ЗС РФ Фото: Скриншот

HIMARS в ЗСУ — деталі

Зазначимо, з літа 2022 року ЗСУ почали використовувати РСЗВ M142 HIMARS, які Україні надали США. Медіа CNN поспілкувались з українцями-операторами установок. Бійці розповіли, що дізнаються про ефективність ударів за відео з соцмереж та дописами російських окупантів.

У лютому 2024 року OSINT-блогери опублікували у соцмережі X кілька фото, зроблених на аеродромах США. У кадр потрапили кілька пошкоджених РСЗВ HIMARS. Аналітики написали, що це могли бути установки, які потребували ремонту через удари артилерії та інших засобів ураження ЗС РФ.

Нагадуємо, 1 травня Фокус проаналізував, яку зброю Україна може отримати від США за часів Дональда Трампа, окрім снарядів РСЗВ HIMARS та Bradley. Тим часом у квітні бійці ЗСУ виграли дуель РСЗВ HIMARS проти РСЗВ БМ-27 "Ураган" ЗС РФ.