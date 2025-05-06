Первый удар FPV: ВС РФ могли взорвать HIMARS рядом с фронтом, — OSINT (видео)

Вооруженные силы Российской Федерации выследили установку залпового огня HIMARS после того, как она выпустила две ракеты по вражеским позициям. Разведывательный дрон шпионил за HIMARS, а затем FPV-дроны подлетели и попали по ней. События могли происходить в 10-30 км от линии боев.

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О возможной потере HIMARS и первом применении FPV-дронов РФ для удара по американской РСЗО написали в Telegram-канале OSINT-еров Boroshno News.

Днем 6 мая в канале появилось сообщение с кадрами, обнародованными Минобороны РФ и российским подразделением "Рубеж". На видео видно, как разведывательный БПЛА следит за работой украинской установки HIMARS. Установка стоит посреди поля и делает два залпа по позициям ВС РФ. Затем — кадры движения установки и машины сопровождения по дороге между полями. Все время за машинами беспрепятственно следили беспилотники россиян, свидетельствует запись. В какой-то момент показывают РСЗО HIMARS через камеру FPV-дрона: устройство подлетает и бьет по машине. Далее — кадры горящей машины, за которой следит БПЛА-разведчик. В заметке OSINT-еров обратили внимание, что россияне смогли подбить РСЗО с применением "простых FPV-дронов". Отмечается, что враг "прогрессирует".

"Россияне смогли вычислить Хаймарс и поразить его на ходу простыми FPV-хами. Пишут, что это 30 км от линии фронта. Но, как видим, враг прогрессирует", — говорится в заметке.

Позже OSINT-еры уточнили, что попадание произошло не в 30 км от фронта, а в 10 км. Один из корреспондентов канала провел геолокацию и установил, что видео снято на самом деле в 10 км от линии боев. На обнародованной карте — местность на Покровско-Краматорском направлении в полях к северу от села Русин Яр.

Когда именно ВС РФ применили FPV-дроны против РЗСВ HIMARS, в заметке Boroshno News не указано.

HIMARS в ВСУ — ориентировочная местность, по которой могли попасть дроны ВС РФ Фото: Скриншот

HIMARS в ВСУ — детали

Отметим, с лета 2022 года ВСУ начали использовать РСЗО M142 HIMARS, которые Украине предоставили США. Медиа CNN пообщались с украинцами-операторами установок. Бойцы рассказали, что узнают об эффективности ударов по видео из соцсетей и сообщениям российских оккупантов.

В феврале 2024 года OSINT-блогеры опубликовали в соцсети X несколько фото, сделанных на аэродромах США. В кадр попали несколько поврежденных РСЗО HIMARS. Аналитики написали, что это могли быть установки, которые нуждались в ремонте из-за ударов артиллерии и других средств поражения ВС РФ.

Напоминаем, 1 мая Фокус проанализировал, какое оружие Украина может получить от США во времена Дональда Трампа, кроме снарядов РСЗО HIMARS и Bradley. Тем временем в апреле бойцы ВСУ выиграли дуэль РСЗО HIMARS против РСЗО БМ-27 "Ураган" ВС РФ.