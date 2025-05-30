На выставке IDET 2025 дебютировал чешско-украинский амфибийный дрон UNEX UGV (видео)

На международной оборонной выставке IDET в Брно 28 мая была представлена новая разработка, ставшая заметным результатом сотрудничества Чехии и Украины в военной сфере. Речь идет о многоцелевой беспилотной наземной платформе UNEX UGV, способной выполнять задачи в самых разных условиях — от доставки грузов и эвакуации раненых до разведки и радиоэлектронной борьбы.

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Об этом сообщили обозреватели Army Recognition.

В материале отмечено, что роботизированная платформа сразу привлекла внимание участников выставки благодаря своей уникальной амфибийной конструкции. UNEX UGV может беспрепятственно перемещаться как по суше, так и по воде, оставаясь полностью управляемым в обеих средах.

Машина оборудована электрическим приводом, выдерживает нагрузку до 1700 кг и способна двигаться со скоростью до 20 км/ч. В стандартных условиях она работает без подзарядки до 6 часов, а в водной среде — до 3 часов.

Высокий дорожный просвет (600 мм) позволяет платформе преодолевать серьезные препятствия, включая вертикальные барьеры высотой до одного метра и уклоны до 40 градусов.

UNEX UGV может управляться дистанционно в пределах 10 километров, а при подключении к LTE радиус действия становится практически неограниченным.

Наземная платформа UNEX UGV Фото: Минобороны Украины

На выставке особое внимание вызвали модульные возможности платформы: в зависимости от задачи на неё могут устанавливаться дистанционные боевые модули, средства радиоэлектронной борьбы или сенсорные комплексы для разведки.

UNEX UGV: чешско-украинская разработка

Разработка велась в рамках тесного чешско-украинского партнерства. Машина прошла полевые испытания в реальных боевых условиях, включая применение в зоне боевых действий на территории Украины. По словам представителей разработчиков, при проектировании учитывался практический опыт украинских военных, что позволило создать надежное, устойчивое к электронному противодействию и эффективное средство поддержки в многоуровневых операциях.

Отметим, что UNEX UGV уже получил официальное одобрение от Министерства обороны Украины. Его признали пригодным к эксплуатации в войсках, а сама платформа рассматривается как один из приоритетных проектов для дальнейшего расширения.

Несмотря на то, что точная стоимость и масштаб закупок пока не разглашаются, интерес к машине проявляют не только в Украине, но и в других странах, заинтересованных в автономных решениях для современных конфликтов.

Напомним, Минобороны Украины допустило к эксплуатации в ВСУ робот-огнеметчик KRAMPUS. Наземный робот предназначен для выполнения штурмовых и оборонительных задач, в том числе в условиях сложного рельефа и при неблагоприятных погодных условиях.