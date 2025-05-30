На виставці IDET 2025 дебютував чесько-український амфібійний дрон UNEX UGV (відео)

На міжнародній оборонній виставці IDET у Брно 28 травня було представлено нову розробку, що стала помітним результатом співпраці Чехії та України у військовій сфері. Йдеться про багатоцільову безпілотну наземну платформу UNEX UGV, здатну виконувати завдання в найрізноманітніших умовах — від доставки вантажів і евакуації поранених до розвідки та радіоелектронної боротьби.

Related video

Про це повідомили оглядачі Army Recognition.

У матеріалі зазначено, що роботизована платформа одразу привернула увагу учасників виставки завдяки своїй унікальній амфібійній конструкції. UNEX UGV може безперешкодно переміщатися як по суші, так і по воді, залишаючись повністю керованим в обох середовищах.

Машина обладнана електричним приводом, витримує навантаження до 1700 кг і здатна рухатися зі швидкістю до 20 км/год. У стандартних умовах вона працює без підзарядки до 6 годин, а у водному середовищі — до 3 годин.

Високий дорожній просвіт (600 мм) дає змогу платформі долати серйозні перешкоди, включно з вертикальними бар'єрами заввишки до одного метра та ухилами до 40 градусів.

UNEX UGV може управлятися дистанційно в межах 10 кілометрів, а в разі підключення до LTE радіус дії стає практично необмеженим.

Наземна платформа UNEX UGV Фото: Міноборони України

На виставці особливу увагу викликали модульні можливості платформи: залежно від завдання на неї можуть встановлюватися дистанційні бойові модулі, засоби радіоелектронної боротьби або сенсорні комплекси для розвідки.

UNEX UGV: чесько-українська розробка

Розробка велася в рамках тісного чесько-українського партнерства. Машина пройшла польові випробування в реальних бойових умовах, включно із застосуванням у зоні бойових дій на території України. За словами представників розробників, під час проєктування враховували практичний досвід українських військових, що дало змогу створити надійний, стійкий до електронної протидії та ефективний засіб підтримки в багаторівневих операціях.

Зазначимо, що UNEX UGV уже отримав офіційне схвалення від Міністерства оборони України. Його визнали придатним до експлуатації у військах, а саму платформу розглядають як один із пріоритетних проєктів для подальшого розширення.

Попри те, що точної вартості та масштабу закупівель поки що не розголошують, інтерес до машини виявляють не тільки в Україні, а й в інших країнах, зацікавлених в автономних рішеннях для сучасних конфліктів.

Нагадаємо, Міноборони України допустило до експлуатації в ЗСУ робот-вогнеметник KRAMPUS. Наземний робот призначений для виконання штурмових і оборонних завдань, зокрема в умовах складного рельєфу і за несприятливих погодних умов.