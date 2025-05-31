В Рыльске дрон ударил по отелю с российскими военными, — соцсети (видео)

В ночь на 31 мая ударный дрон влетел в отель в городе Рыльск, Курской области, в котором якобы находились военнослужащие российской армии.

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Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

"После атаки БПЛА ВСУ на Рыльск Курской области горит гостиница, квартира жилого дома и автомобиль. Обломки также упали в частный сектор после уничтожения беспилотника над городом, около 23:10", — говорится в сообщении.

В то же время в сети также публикуют видео, на котором видно момент удара дрона по отелю.

"Рыльск, сообщают о прилете по отелю, вероятно, место расположения террористических формирований РФ", — говорится в подписи к видео.

Эту же информацию подтверждает телеграм-канал "Пепел. Курск".

"В Рыльске "прилет" по месту, где располагались российские военные", — говорится в сообщении.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн пока не отреагировал на прилет беспилотника по Рыльску.

Информации о количестве ликвидированных российских солдат пока нет.

На момент публикации материала украинская сторона также не комментировала сообщения об атаке дронов по месту дислокации ВС РФ.

Напомним, 11 мая сообщалось, что в Рыльске, вероятно, поражен пункт дислокации 40-й бригады морской пехоты РФ.

В конце января ВСУ также ударили по командному пункту войск "Курск" в Рыльске.