В Рильську дрон вдарив по готелю з російськими військовими, — соцмережі (відео)

У ніч на 31 травня ударний дрон влетів у готель у місті Рильськ, Курської області, в якому нібито перебували військовослужбовці російської армії.

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Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

"Після атаки БПЛА ЗСУ на Рильськ Курської області горить готель, квартира житлового будинку та автомобіль. Уламки також впали в приватний сектор після знищення безпілотника над містом, близько 23:10", — йдеться у повідомленні.

Водночас у мережі також публікують відео, на якому видно момент удару дрона по готелю.

"Рильськ, повідомляють про приліт по готелю, ймовірно, місце розташування терористичних формувань РФ", — йдеться у підписі до відео.

Цю ж інформацію підтверджує телеграм-канал "Пепел. Курск".

"У Рильську "приліт" за місцем, де розташовувалися російські військові", — зазначено у повідомленні.

Губернатор Курської області Олександр Хінштейн поки не відреагував на приліт безпілотника по Рильську.

Інформації щодо кількості ліквідованих російських солдатів наразі немає.

На момент публікації матеріалу українська сторона також не коментувала повідомлення про атаку дронів по місцю дислокації ЗС РФ.

Нагадаємо, 11 травня повідомлялось, що у Рильську, ймовірно, уражено пункт дислокації 40-ї бригади морської піхоти РФ.

Наприкінці січня ЗСУ також вдарили по командному пункту військ "Курськ" у Рильську.