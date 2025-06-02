"Еще недавно было немыслимым": атака по авиабазам РФ стала ударом для Путина и российских войск, — The Telegraph

Атака СБУ по военным авиабазам РФ стала показательной, продемонстрировав рост недовольства среди рядовых военнослужащих: уровень и масштабы осуществленного удара делают 1 июня одним из важнейших дней в российско-украинской войне, а также "качают маятник в сторону Украины".

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Такое мнение обнародовал полковник армии Великобритании в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон в колонке для местного издания The Telegraph.

"Воскресенье, 1 июня, может стать одним из важнейших дней этой войны. Это может быть признаком того, что маятник наконец качается в пользу Украины", — отметил военный.

При этом де Бреттон-Гордон считает, что стало очевидным то, что ограничения, наложенные на Украину относительно использования западного оружия, фактически снимаются.

"Это делает достижимым что-либо в пределах 500 км от Украины, включая Москву", — говорит полковник.

Де Бреттон-Гордон также упомянул о том, что украинские военные подтвердили создание беспилотника с дальностью полета 3000 километров. В то же время британский полковник считает, что пропагандистская машина России будет пытаться изобразить это "как нечто иное, чем как катастрофу для самого Путина и военных сил". При этом полковник задает вопрос, куда делись системы противовоздушной обороны России.

"Где вся противовоздушная оборона, защищающая эти аэродромы и поезда? Возможно, она защищает дворцы Путина, или ее отдали Северной Корее в обмен на боеприпасы?", — риторически спрашивает де Бреттон-Гордон.

В то же время военный прибегает к вопросу, как может отреагировать Кремль на удары по своим авиабазам.

Говоря об операции "Паутина", британский полковник также обращает внимание на проблемы собственного государства.

"Путин слишком долго эксплуатировал наше отсутствие обычного сдерживания, но он уважает силу, а ничто в этом контексте не демонстрирует силу больше, чем ядерный потенциал", — считает военный.

По его словам, британская армия сейчас перенимает опыт ВСУ и развивает возможности для будущего поля боя, а еще — те возможности, которые смогут сдерживать "тиранов на подобии Путина".

Напомним, ночью 2 июня OSINT-аналитик обнародовал первый спутниковый снимок аэродрома "Белая" после операции СБУ.

Также 2 июня The Telegraph сообщило, что Великобритания готовится построить флоот атомных ударных подводных лодок.