"Ще недавно було немислимим": атака по авіабазах РФ стала ударом для Путіна та російських військ, — The Telegraph

Атака СБУ по військових авіабазах РФ стала показовою, продемонструвавши зростання невдоволення серед рядових військовослужбовців: рівень та масштаби здійсненого удару роблять 1 червня одним із найважливіших днів у російсько-українській війні, а також "колихають маятник на бік України".

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Таку думку оприлюднив полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон у колонці для місцевого видання The Telegraph.

"Неділя, 1 червня, може стати одним із найважливіших днів цієї війни. Це може бути ознакою того, що маятник нарешті хитається на користь України", — зазначив військовий.

При цьому де Бреттон-Гордон вважає, що стало очевидним те, що обмеження, накладені на Україну щодо використання західної зброї, фактично знімаються.

"Це робить досяжним будь-що в межах 500 км від України, включаючи Москву", — каже полковник.

Де Бреттон-Гордон також згадав про те, що українські військові підтвердили створення безпілотника з дальністю польоту 3000 кілометрів. Водночас британський полковник вважає, що пропагандистська машина Росії буде намагатися зобразити це "як щось інше, аніж як катастрофу для самого Путіна та військових сил". При цьому полковник ставить питання, куди поділися системи протиповітряної оборони Росії.

"Де вся протиповітряна оборона, що захищає ці аеродроми та поїзди? Можливо, вона захищає палаци Путіна, чи її віддали Північній Кореї в обмін на боєприпаси?", — риторично запитує де Бреттон-Гордон.

Водночас військовий вдається до питання, як може відреагувати Кремль на удари по своїх авіабазах.

Говорячи про операцію "Павутина", британський полковник також звертає увагу на проблеми власної держави.

"Путін занадто довго експлуатував нашу відсутність звичайного стримування, але він поважає силу, а ніщо в цьому контексті не демонструє силу більше, ніж ядерний потенціал", — вважає військовий.

За його словами, британська армія зараз переймає досвід ЗСУ та розвиває можливості для майбутнього поля бою, а ще — ті можливості, які зможуть стримувати "тиранів на подобі Путіна".

Нагадаємо, уночі 2 червня OSINT-аналітик оприлюднив перший супутниковий знімок аеродрому "Бєлая" після операції СБУ.

Також 2 червня The Telegraph повідомило, що Велика Британія готується побудувати флоот атомних ударних підводних човнів.