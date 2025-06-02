Действуют малыми группами: ВС РФ продвинулись в Сумской области (карта), — ISW

Россияне пытаются закрепиться в приграничных селах. Сейчас им удалось пройти на юго-восток от Константиновки, селе в 53 км к северу от Сум.

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Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

"В Сумской области враг действует малыми группами, пытаясь проникать в приграничные села, чтобы закрепиться. Ранее президент Зеленский сообщал, что противник собрал на этом направлении войско в 50 тысяч человек", — говорится в отчете.

Село Константиновка в Сумской области Фото: Скриншот

Отмечается, что в своих выводах аналитики основываются на геолокационных кадрах, опубликованных 1 июня.

Ранее Министерство обороны России (МО) и другие российские источники заявляли 1 июня, что российские войска захватили Алексеевку (к северу от города Сумы), но один российский военный блогер сообщил, что заявления преждевременны.

Российские источники также заявили, что российские войска продвинулись к окраинам Мирополья (к северо-востоку от города Сумы) и вблизи Запселья (к западу от Мирополья). Российские источники заявили 1 июня, что российские войска в Сумской области почти достигли пределов досягаемости артиллерии города Сумы.м

Продвижение РФ в Сумской области Фото: ISW

"ISW увидела геолокационные доказательства, позволяющие оценить, что российские войска находятся примерно в 35 километрах от города Сумы в их ближайшей точке", — говорится в отчете.

31 мая и 1 июня российские войска наносили удары к северу от города Сумы в районе Кондратовки, Алексеевки и Константиновки, а также к северо-востоку от города Сумы в районе Юнаковки и Александрии и в направлении Яблоновки.

В Генштабе ВСУ отмечали, что российские войска на Сумском направление атаковали артиллерией ряд населенных пунктов.

Напомним, 31 мая Сумская ОГА объявила об обязательной эвакуации еще 11 населенных пунктов в Сумской области из-за угрозы ударов и наступления ВС РФ.

А 30 мая военный эксперт Defense Express Иван Киричевский в эфире "Эспрессо" сообщил, что ВС РФ нужна группировка около 150 тысяч военных для того, чтобы захватить Сумы.