Діють малими групами: ЗС РФ просунулися в Сумській області (карта), — ISW

Росіяни намагаються закріпитися в прикордонних селах. Наразі їм вдалося пройти на південний схід від Костянтинівки, селі за 53 км на північ від Сум.

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Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

"У Сумській області ворог діє малими групами, намагаючись проникати до прикордонних сіл, щоб закріпитися. Раніше президент Зеленський повідомляв, що противник зібрав на цьому напрямку військо у 50 тисяч осіб", — йдеться у звіті.

Село Костянтинівка в Сумській області Фото: Скриншот

Зазначається, що у своїх висновках аналітики ґрунтуються на геолокаційних кадрах, опублікованих 1 червня.

Раніше Міністерство оборони Росії (МО) та інші російські джерела заявляли 1 червня, що російські війська захопили Олексіївку (на північ від міста Суми), але один російський військовий блогер повідомив, що заяви передчасні.

Російські джерела також заявили, що російські війська просунулися до околиць Миропілля (на північний схід від міста Суми) і поблизу Запсілля (на захід від Миропілля). Російські джерела заявили 1 червня, що російські війська в Сумській області майже досягли меж досяжності артилерії міста Суми.

Просування РФ у Сумській області Фото: ISW

"ISW побачила геолокаційні докази, які дають змогу оцінити, що російські війська перебувають приблизно за 35 кілометрів від міста Суми в їхній найближчій точці", — йдеться у звіті.

31 травня і 1 червня російські війська завдавали ударів на північ від міста Суми в районі Кіндратівки, Олексіївки та Костянтинівки, а також на північний схід від міста Суми в районі Юнаківки та Олександрії і в напрямку Яблунівки.

У Генштабі ЗСУ зазначали, що російські війська на Сумському напрямку атакували артилерією низку населених пунктів.

Нагадаємо, 31 травня Сумська ОДА оголосила про обов'язкову евакуацію ще 11 населених пунктів у Сумській області через загрозу ударів і наступу ЗС РФ.

А 30 травня військовий експерт Defense Express Іван Киричевський в ефірі "Еспресо" повідомив, що ЗС РФ потрібне угруповання приблизно 150 тисяч військових для того, щоб захопити Суми.