"Очень жирная цель": ВСУ уничтожили редкую российскую РЛС за 24 млн долларов (видео)

Вражеский "Зоопарк" сожгли на Новопавловском направлении. В армии отметили, что эта станция — крайне опасна для украинских воинов.

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Видео с поля боя и детали 31 мая опубликовала пресс-служба отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого.

"Сегодня дронари подразделения BULAVA поймали очень жирную цель. Стоимость РЛСки (считайте нули) $24 000 000", — подчеркнули в бригаде.

Украинские военные уничтожили на фронте российскую радиолокационную станцию для разведки и контроля стрельбы 1Л219 "Зоопарк". Болезненные потери ВС РФ понесли на Новопавловском направлении.

"РЛС "Зоопарк" — редкое и грозное оружие", — отметила пресс-служба.

Оккупанты используют комплекс для контрбатарейной борьбы. Эта РЛС точно высчитывает позиции артиллерии, минометов и даже ПВО во время стрельбы, и это делает ее "очень опасной" для украинских бойцов на передовой.

"Хорошая новость еще и в том, что у россиян очень мало "Зоопарков". А теперь — на один меньше", — подытожили в бригаде.

Как сообщали в "Новини.LIVE", РЛС "Зоопарк" начинали разрабатывать еще в конце 70-х годов ХХ века, но работа не закончилась даже до распада Советского Союза. Презентованная Украиной станция "Зоопарк-2" использовалась ВСУ с 2003 года, а россияне в 2007 году убрали себе одну единицу и уже в следующем году представили собственную разработку — "Зоопарк-1".

Фото российской РЛС "Зоопарк-1" Фото: Скриншот

Российский "Зоопарк" разворачивается за менее чем 5 минут и состоит из трех объектов:

РЛС 1Л259 и комплекта аппаратуры, установленных на гусеничном шасси МТ-ЛБу;

комплекта аппаратуры для техобслуживания и ремонта, для транспортировки используется автомобиль "Урал-43203";

электростанции ЭД30-Т230П-1 РПМ1, установленной на прицеп 2-ПН-2.

Известны следующие характеристики:

скорость — до 62 км/ч;

запас хода гусеничного шасси — 500 километров.

Напомним, 2 июня аналитики DeepState проинформировали, что ВС РФ захватили село Константиновка в Сумской области. Кроме того, захватчики активизировали наступление на Лиманском направлении.

В СМИ со ссылкой на источники в военных кругах сообщили, что летом оккупанты могут пойти в атаку на Дружковку и Константиновку. Собеседники раскрыли "план максимум" врага на лето 2025 года.