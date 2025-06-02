"Дуже жирна ціль": ЗСУ знищили рідкісну російську РЛС за 24 млн доларів (відео)

Ворожий «Зоопарк» спалили на Новопавлівському напрямку. У війську наголосили, що ця станція — вкрай небезпечна для українських воїнів.

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Відео з поля бою та деталі 31 травня опублікувала пресслужба окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.

"Сьогодні дронарі підрозділу BULAVA вполювали дуже жирну ціль. Вартість РЛСки (рахуйте нулі) $24 000 000", — підкреслили у бригаді.

Українські військові знищили на фронті російську радіолокаційну станцію для розвідки й контролю стрільби 1Л219 "Зоопарк". Болісної втрати ЗС РФ зазнали на Новопавлівському напрямку.

"РЛС "Зоопарк" — рідкісна і грізна зброя", — зазначила пресслужба.

Окупанти використовують комплекс для контрбатарейної боротьби. Ця РЛС точно вираховує позиції артилерії, мінометів та навіть ППО під час стрільби, і це робить її "дуже небезпечною" для українських бійців на передовій.

"Хороша новина ще й в тому, що у росіян дуже мало "Зоопарків". А тепер — на один менше", — підсумували в бригаді.

Як повідомляли у "Новини.LIVE", РЛС "Зоопарк" починали розробляти ще наприкінці 70-х років ХХ століття, але робота не закінчилася навіть до розпаду Радянського союзу. Презентована Україною станція "Зоопарк-2" використовувалась ЗСУ з 2003 року, а росіяни у 2007 році прибрали собі одну одиницю і вже наступного року представили власну розробку — "Зоопарк-1".

Фото російської РЛС "Зоопарк-1" Фото: Скриншот

Російський "Зоопарк" розгортається за менш як 5 хвилин і складається з трьох об’єктів:

РЛС 1Л259 і комплекту апаратури, встановлених на гусеничному шасі МТ-ЛБу;

комплекту апаратури для техобслуговування та ремонту, для транспортування використовується автомобіль "Урал-43203";

електростанції ЭД30-Т230П-1 РПМ1, встановленій на причеп 2-ПН-2.

Відомі такі характеристики:

швидкість — до 62 км/год;

запас ходу гусеничного шасі — 500 кілометрів.

Нагадаємо, 2 червня аналітики DeepState проінформували, що ЗС РФ захопили село Костянтинівка в Сумській області. Окрім того, загарбники активізували наступ на Лиманському напрямку.

У ЗМІ з посиланням на джерела у військових колах повідомили, що влітку окупанти можуть піти в атаку на Дружківку і Костянтинівку. Співрозмовники розкрили "план максимум" ворога на літо 2025 року.