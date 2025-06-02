Атака на аэродромы РФ: авиаэксперт объяснил, возможно ли восстановить уничтоженные самолеты

Во время атаки на аэродромы РФ 1 июня СБУ удалось уничтожить 34% вражеских стратегических носителей крылатых ракет. Восстановить самолеты будет очень сложно из-за отсутствия технологий и зависимости от советского наследия.

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Об этом заявил авиационный эксперт и производитель средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский, пишет "Громадське радіо".

"Россия не умеет строить стратегические самолеты", — заявляет Храпчинский. По его словам, "новый" Ту-160 на самом деле собран из деталей, которые еще остались с советских времен.

Ключевым элементом конструкции является титановая балка, которая держит весь самолет. Ее, как и многие другие компоненты, РФ сегодня не способна воспроизвести. "Это невозобновляемый ресурс", — отмечает эксперт.

Он также отмечает, что двигатели, которые ставят на Ту-160, сняты с других бортов, которые уже исчерпали ресурс. А модернизация ограничивается разве что более новой электроникой в кабине. "Это все равно система, которая была создана еще в 80-х годах", — объясняет Храпчинский.

Особенно критическая ситуация с самолетами Ту-22М3 и Ту-95МС. Их производство фактически остановлено. Причина — отсутствие новых двигателей. Все стратегические бомбардировщики РФ оснащены двигателями Кузнецова, а после смерти конструктора технология их ремонта и воспроизведения утрачена.

"В России очень сложная ситуация с авиационными двигателями", — говорит эксперт. Он также добавляет, что ресурс двигателей на Ту-22М3 и Ту-160 составляет всего 3 тысячи часов, и он стремительно уменьшается в условиях активного боевого применения. Для сравнения: двигатели Ту-95МС имеют ресурс 33 тысячи часов, но и они сейчас быстро "выгорают".

Отдельную роль в истощении авиапарка играют удары по российским заводам, таким как предприятие в Таганроге. "После наших ударов они могли восстановить только один Ту-95МС за год", — замечает Храпчинский.

Учитывая потери, отсутствие технологий и зависимость от советского наследия, эксперт считает восстановление уничтоженных самолетов чрезвычайно сложным, если не невозможным: "Россияне потеряли возможность строить стратегическую авиацию".

Атака на аэродромы России: что известно

Отметим, Фокус писал об ударе по авиабазам РФ 1 июня, о котором рассказала Служба безопасности Украины. Как выяснилось, украинцы подготовили и провели операцию "Паутина", во время которой удалось поразить дронами четыре авиабазы РФ: "Оленья" (Мурманская область), "Белая" (Иркутская область), "Иваново-Северная" (Ивановская область), "Дягилево" (Рязанская область).

На видео с места событий показали фуры, из которых поднимались беспилотники и направлялись к самолетам и взлетным полосам военных аэродромов ВС РФ. Были кадры, как россияне пытались сбить БпЛА камнями. Впрочем, на записях, опубликованных свидетелями, видим столбы дыма, которые поднялись после попадания.

Впоследствии появились спутниковые фото, на которых видны следы горения на аэродромах и поврежденные самолеты ВС РФ. СБУ сообщила, что удалось повредить, ориентировочно, 34% стратегической авиации, которую россияне использовали для ракетных ударов по Украине.

В то же время западные медиа получили информацию от собственных источников относительно позиции США. По словам анонимных источников, Белый дом не знал о планировании ударов по аэродромам РФ и для администрации президента Дональда Трампа атака украинцев также стала сюрпризом.