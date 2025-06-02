Атака на аеродроми РФ: авіаексперт пояснив, чи можливо відновити знищені літаки

Під час атаки на аеродроми РФ 1 червня СБУ вдалося знищити 34% ворожих стратегічних носіїв крилатих ракет. Відновити літаки буде дуже складно через відсутність технологій і залежність від радянського спадку.

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Про це заявив авіаційний експерт та виробник засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський, пише "Громадське радіо".

"Росія не вміє будувати стратегічні літаки", – заявляє Храпчинський. За його словами, "новий" Ту-160 насправді зібраний із деталей, які ще залишились із радянських часів.

Ключовим елементом конструкції є титанова балка, яка тримає весь літак. Її, як і багато інших компонентів, РФ сьогодні не здатна відтворити. "Це невідновлюваний ресурс", – наголошує експерт.

Він також зазначає, що двигуни, які ставлять на Ту-160, зняті з інших бортів, що вже вичерпали ресурс. А модернізація обмежується хіба що новішою електронікою в кабіні. "Це все одно система, яка була створена ще у 80-х роках", – пояснює Храпчинський.

Особливо критична ситуація з літаками Ту-22М3 та Ту-95МС. Їхнє виробництво, фактично, зупинено. Причина — відсутність нових двигунів. Всі стратегічні бомбардувальники РФ оснащені двигунами Кузнєцова, а після смерті конструктора технологія їх ремонту та відтворення втрачена.

"В Росії дуже складна ситуація з авіаційними двигунами", – каже експерт. Він також додає, що ресурс двигунів на Ту-22М3 і Ту-160 становить лише 3 тисячі годин, і він стрімко зменшується в умовах активного бойового застосування. Для порівняння: двигуни Ту-95МС мають ресурс 33 тисячі годин, але й вони зараз швидко "вигорають".

Окрему роль у виснаженні авіапарку відіграють удари по російських заводах, таких як підприємство в Таганрозі. "Після наших ударів вони могли відновити лише один Ту-95МС за рік", – зауважує Храпчинський.

З огляду на втрати, відсутність технологій і залежність від радянського спадку, експерт вважає відновлення знищених літаків надзвичайно складним, якщо не неможливим: "Росіяни втратили можливість будувати стратегічну авіацію".

Атака на аеродроми Росії: що відомо

Зазначимо, Фокус писав про удар по авіабазах РФ 1 червня, про яку розповіла Служба безпеки України. Як з'ясувалось, українці підготували та провели операцію "Павутина", під час якої вдалось уразити дронами чотири авіабази РФ: "Оленья" (Мурманська область), "Белая" (Іркутська область), "Иваново-Северная" (Іванівська область), "Дягилево" (Рязанська область).

На відео з місця подій показали фури, з яких підіймались безпілотники та прямували до літаків та злітних смуг військових аеродромів ЗС РФ. Були кадри, як росіяни намагались збити БпЛА камінням. Втім, на записах, опублікованих свідками, бачимо стовпи диму, які здійнялись після влучання.

Згодом з'явились супутникові фото, на яких видно сліди горіння на аеродромах та пошкоджені літаки ЗС РФ. СБУ повідомила, що вдалось пошкодити, орієнтовно, 34% стратегічної авіації, яку росіяни використовували для ракетних ударів по Україні.

Водночас західні медіа отримали інформацію від власних джерел щодо позиції США. Зі слів анонімних джерел, Білий дім не знав про планування ударів по аеродромах РФ і для адміністрації президента Дональда Трампа атака українців також стала сюрпризом.