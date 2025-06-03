Операция СБУ "Паутина" уничтожила более 40 самолетов ВС РФ: какой запас авиации у врага

Российские военные потеряли 41 самолет в результате успешной спецоперации СБУ под названием "Паутина". Однако у ВС РФ есть в запасе авиация для ракетных ударов по Украине.

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Такие данные приводит Генеральный штаб ВСУ после обработки информации из различных источников.

"Общие потери оккупантов составили 41 военный самолет, среди которых были стратегические бомбардировщики и другие виды боевых воздушных судов", — указывают военные.

Глава СБУ Василий Малюк также отчитывался о поражении 41 самолета, среди которых А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160. Дроны атаковали одновременно четыре аэродрома: "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".

Операция "Паутина": будут ли массированные атаки по Украине?

Несмотря на потери авиации, ВС РФ еще способны наносить массированные удары по целям в Украине, считает авиаэксперт Богдан Долинце.

У армии России было на вооружении около 120 стратегических самолетов, но из них боеспособны якобы лишь 2/3. Около 30-40 самолетов были "прикованы" к аэродромам, их нельзя было восстановить для полетов.

"К сожалению, у России остается значительное количество таких самолетов в боеспособном состоянии. Не менее 50 бортов остаются на вооружении России, которые способны наносить ракетные удары", — заметил аналитик.

В последнее время РФ в основном использовала для ударов по Украине до 20 стратегических бомбардировщиков Ту-95.

Напомним, эксперты оценивали потери авиации России примерно в 7 млрд долларов. РФ не производит новые стратегические бомбардировщики.

Cпутниковые снимки ранее показывали скопление самолетов на российском аэродроме "Оленья": были замечены около 40 единиц Ту-22М3 и 11 Ту-95МС.