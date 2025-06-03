Операція СБУ "Павутина" знищила понад 40 літаків ЗС РФ: який запас авіації у ворога

Російські військові втратили 41 літак унаслідок успішної спецоперації СБУ під назвою "Павутина". Однак у ЗС РФ є в запасі авіація для ракетних ударів по Україні.

Related video

Такі дані наводить Генеральний штаб ЗСУ після опрацювання інформації з різних джерел.

"Загальні втрати окупантів склали 41 військовий літак, серед яких були стратегічні бомбардувальники та інші види бойових повітряних суден", — вказують військові.

Очільник СБУ Василь Малюк також звітував про ураження 41 літака, серед яких А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160. Дрони атакували одночасно чотири аеродроми: "Белая", "Дягилево", "Оленья" та "Иваново".

Операція "Павутина": чи будуть масовані атаки по Україні?

Попри втрати авіації, ЗС РФ ще здатні завдавати масованих ударів по цілях в Україні, вважає авіаексперт Богдан Долінце.

В армії Росії було на озброєнні близько 120 стратегічних літаків, але з них боєздатні нібито лише 2/3. Близько 30-40 літаків були "прикуті" до аеродромів, їх не можна було відновити для польотів.

"На жаль, у Росії залишається значна кількість таких літаків у боєздатному стані. Щонайменше 50 бортів залишаються на озброєнні Росії, які здатні завдавати ракетних ударів", — зауважив аналітик.

Останнім часом РФ здебільшого використовувала для ударів по Україні до 20 стратегічних бомбардувальників Ту-95.

Нагадаємо, експерти оцінювали втрати авіації Росії приблизно в 7 млрд доларів. РФ не виробляє нові стратегічні бомбардувальники.

Супутникові знімки раніше показували скупчення літаків на російському аеродромі "Оленя": було помічено близько 40 одиниць Ту-22М3 і 11 Ту-95МС.