В России вспыхнул пожар на заводе по производству двигателей для комплекса "Тополь-М"

В ночь на 4 июня в Ярославле произошёл пожар на моторном заводе «Автодизель» (ЯМЗ), где производятся дизельные двигатели, в том числе для межконтинентальных комплексов РС-12М «Тополь» и РС-24 «Ярс».

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По официальным данным, возгорание произошло в одном из производственных боксов во время испытаний 12-цилиндрового двигателя.

Сообщение о пожаре поступило в региональное управление МЧС в 2:03. Через 74 минуты, в 3:17, огонь охватил площадь около 400 квадратных метров. К тушению были привлечены 50 пожарных и 16 единиц спецтехники. По словам представителей предприятия, возгорание произошло внутри одного из боксов и якобы не повлияло на работу завода.

Предприятие "Автодизель" входит в число крупнейших российских производителей дизельных двигателей, коробок передач, сцеплений и стационарных агрегатов. В мае 2024 года завод попал под санкции США за сотрудничество с Минобороны РФ — предприятие поставляет силовые установки для российской военной техники.

Двигатели ЯМЗ различных серий активно используются в оборонном комплексе России. В частности:

ЯМЗ-240 (360–780 л.с.) устанавливаются на самоходные установки РСЗО 9К58 "Смерч", ОТРК 9К79 "Точка" и другую бронетехнику;

ЯМЗ-850, мощностью до 1500 л.с., применяются на пусковых установках стратегических комплексов РС-12М "Тополь" и РС-24 "Ярс";

ЯМЗ-530 (136–360 л.с.) используются в бронемашинах "Тигр", "Волк" и других.

Ракетный комплекс РС-12М "Тополь" Фото: ТАСС

Пожар на заводе произошел на фоне недавних сообщений об ударах по другим объектам оборонно-промышленного комплекса России. В частности, ранее сообщалось о поражении дронами предприятий в Туле, входящих в состав корпорации "Ростех" — включая НПО "Сплав", занимающееся производством систем залпового огня и авиационных ракет.

Напомним, в городе Рыльск Курской области РФ прогремела серия взрывов. Дроны атаковали регион, в результате чего поднялся пожар на месте удара. Предположительно, под атакой могли оказаться пункты постоянной дислокации российских войск.