У Росії спалахнула пожежа на заводі з виробництва двигунів для комплексу "Тополь-М"

У ніч на 4 червня в Ярославлі сталася пожежа на моторному заводі "Автодизель" (ЯМЗ), де виробляють дизельні двигуни, зокрема для міжконтинентальних комплексів РС-12М "Тополь" і РС-24 "Ярс".

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За офіційними даними, загоряння сталося в одному з виробничих боксів під час випробувань 12-циліндрового двигуна.

Повідомлення про пожежу надійшло до регіонального управління МНС о 2:03. Через 74 хвилини, о 3:17, вогонь охопив площу близько 400 квадратних метрів. До гасіння було залучено 50 пожежників і 16 одиниць спецтехніки. За словами представників підприємства, загоряння сталося всередині одного з боксів і нібито не вплинуло на роботу заводу.

Підприємство "Автодизель" входить до числа найбільших російських виробників дизельних двигунів, коробок передач, зчеплень і стаціонарних агрегатів. У травні 2024 року завод потрапив під санкції США за співпрацю з Міноборони РФ — підприємство постачає силові установки для російської військової техніки.

Двигуни ЯМЗ різних серій активно використовуються в оборонному комплексі Росії. Зокрема:

ЯМЗ-240 (360-780 к.с.) встановлюються на самохідні установки РСЗВ 9К58 "Смерч", ОТРК 9К79 "Точка" та іншу бронетехніку;

ЯМЗ-850, потужністю до 1500 к.с., застосовуються на пускових установках стратегічних комплексів РС-12М "Тополь" і РС-24 "Ярс";

ЯМЗ-530 (136-360 к.с.) використовуються в бронемашинах "Тигр", "Волк" та інших.

Ракетний комплекс РС-12М "Тополя" Фото: ТАСС

Пожежа на заводі сталася на тлі недавніх повідомлень про удари по інших об'єктах оборонно-промислового комплексу Росії. Зокрема, раніше повідомлялося про ураження дронами підприємств у Тулі, що входять до складу корпорації "Ростех", включно з НВО "Сплав", яке займається виробництвом систем залпового вогню та авіаційних ракет.

Нагадаємо, у місті Рильськ Курської області РФ прогриміла серія вибухів. Дрони атакували регіон, унаслідок чого піднялася пожежа на місці удару. Імовірно, під атакою могли опинитися пункти постійної дислокації російських військ.