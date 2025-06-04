Уничтожение Украиной российских самолетов — это предупреждение для США, — WSJ

После того, как американцы узнали о впечатляющем ударе беспилотниками, осуществленном Украиной в воскресенье, они поняли для себя один важный урок — "родина США гораздо более уязвима, чем большинство американцев осознает".

Related video

Операция Киева стала не только тактическим успехом, но и уроком для Пентагона, пишет Wall Street Journal.

Украине удалось тайно переправить через границу дешевые дроны и использовать их для уничтожения дорогих российских военных активов.

Журналисты отмечают, не нужно быть поклонником триллеров, чтобы представить себе подобный сценарий в Соединенных Штатах, когда, например, B-2 становятся мишенью иранских или китайских беспилотников.

Военный аналитик Фред Каган напоминает, что американский флот стратегических бомбардировщиков невелик. Со времен Холодной войны он уменьшился примерно втрое и сосредоточен на нескольких уязвимых базах, которые могут стать легкой мишенью. Подобная уязвимость касается не только самолетов, но и авианосцев, средств ПВО и других критических объектов.

"США не имеют права больше игнорировать другие угрозы, кроме баллистических ракет — в частности крылатые ракеты, дроны, воздушные шары-шпионы", — говорится в публикации.

Издание отмечает, что, учитывая все это, запланированный президентом Трампом противоракетный щит "Золотой купол" уже не является таким бесполезным делом. Выделенные конгрессом $25 млрд — только начало, ведь защиту страны нельзя построить одним бюджетным вливанием.

Аналитики Института Гадсона уделили отдельное внимание уязвимости баз США в Тихоокеанском регионе, особенно на Аляске, где размещены дорогостоящие F-22. Они предупреждают, что отсутствие укрепленных ангаров для новых B-21 может стоить США стратегического преимущества.

По мнению журналистов, американцы привыкли к войнам, которые ведутся за океаном, но в случае нового глобального конфликта именно территория США может стать полем боя: "Украина сделала для нас большую услугу — она не только уничтожила российские бомбардировщики, но и показала, насколько мы самоуспокоены".

"Не строить укрытие стоимостью $30 млн для самолетов за $600 млн — это ошибка", — говорится в докладе.

Напомним, украинские компании сейчас активно работают над созданием дронов-охотников, и уже имеют ряд наработок.

Ранее мы сообщали, что Пентагон хочет перенять опыт Украины в разработке дронов.