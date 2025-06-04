Модификация за 24 часа: Пентагон хочет перенять опыт Украины в разработке дронов, — Defense One

Министерство обороны США побуждает американских производителей дронов быстро внедрять инновации, как это делает в условиях современной войны Украина. Для этого Пентагон запустил программу, которая должна имитировать то, как украинские производители без промедлений совершенствуют беспилотники благодаря тесным контактам с операторами на передовой.

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Об этом пишет Defence One.

Запущенная 2 июня инициатива Project GI от Офиса оборонных инноваций (DIU) Минобороны США должна побудить производителей беспилотных летательных аппаратов непрерывно совершенствовать свои системы на основе отзывов военных. По словам журналистов, так Пентагон пытается повторить украинский успешный опыт быстрого внедрения и совершенствования технологий БПЛА в условиях боевых действий.

Этого требуют хаотичные изменения российской тактики радиоэлектронной борьбы, и такой же фактор, вероятно, будет существовать в потенциальных будущих конфликтах, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отмечают авторы материала.

Руководитель программы Blue UAS в составе DIU Трент Эменекер после длительного общения с украинскими военными и разработчиками отметил, что производителям вооружения нужен постоянный тесный контакт непосредственно с операторами на фронте. По его словам, одна из компаний, с которыми он общался, постоянно учитывает отзывы военнослужащих в своих разработках.

"У них есть передвижные команды инженеров, которые постоянно посещают подразделения своих партнеров и получают отзывы в пределах километра или двух от линии фронта. Они живут с ребятами", — сказал Эменекер.

Соучредитель и президент компании Shield AI Брэндон Ценг рассказал журналистам, что их производители работают в Украине круглосуточно и помогали Силам обороны адаптироваться к интенсивному глушению россиянами GPS, что затрудняло нацеливание средств противовоздушной обороны на российские ракеты. По его словам, украинская команда Shield AI сообщила о проблеме американским коллегам. Инженеры-программисты работали всю ночь, и на следующий день уже протестировали решение на полигоне в США и передали в Украину, где его внедрили на передовой в течение 24 часов.

"Такова скорость ведения войны в наши дни. Если вы хотите быть актуальными, вы должны быть рядом с проблемой", — отметил Ценг.

Разработка дронов США: Пентагон хочет сократить время на модификацию

Руководитель программы Blue UAS считает, что такая глубокая и непрерывная интеграция с военными значительно сократит время на создание и модификацию прототипов дронов: вместо лет на совершенствование аппаратного обеспечения будут уходить месяцы, а время обновления программного обеспечения уменьшится еще существеннее.

"Мы хотим начать решать проблему в течение 24 часов", — сказал Трент Эменекер.

Напомним, 27 мая СМИ писали об автономной зенитной турели Sky Sentinel, которую разработали в Украине и испытали в условиях боевых действий. Эта турель создана для противодействия вражеским БПЛА типа Shahed-136.

В Польше на конференции по безопасности Defence24 Days 7 мая представили платформу Seawolf, при создании которой вдохновлялись украинским морским дроном Magura. Он соединил в себе решения, основанные на опыте Сил обороны Украины в ведении современной войны на море.