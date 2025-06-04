Модифікація за 24 години: Пентагон хоче перейняти досвід України у розробленні дронів, — Defense One

Міністерство оборони США спонукає американських виробників дронів швидко впроваджувати інновації, як це робить в умовах сучасної війни Україна. Для цього Пентагон запустив програму, яка має імітувати те, як українські виробники без зволікань вдосконалюють безпілотники завдяки тісним контактам з операторами на передовій.

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Про це пише Defence One.

Запущена 2 червня ініціатива Project GI від Офісу оборонних інновацій (DIU) Міноборони США повинна спонукати виробників безпілотних літальних апаратів безперервно вдосконалювати свої системи на основі відгуків військових. За словами журналістів, так Пентагон намагається повторити український успішний досвід швидкого впровадження та вдосконалення технологій БпЛА в умовах бойових дій.

Цього вимагають хаотичні зміни російської тактики радіоелектронної боротьби, і такий самий чинник, імовірно, існуватиме в потенційних майбутніх конфліктах, особливо в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, зазначають автори матеріалу.

Керівник програми Blue UAS у складі DIU Трент Еменекер після тривалого спілкування з українськими військовими й розробниками зауважив, що виробникам озброєння потрібен постійний тісний контакт безпосередньо з операторами на фронті. За його словами, одна з компаній, з якими він спілкувався, постійно враховує відгуки військовослужбовців у своїх розробках.

"У них є пересувні команди інженерів, які постійно відвідують підрозділи своїх партнерів і отримують відгуки в межах кілометра чи двох від лінії фронту. Вони живуть з хлопцями", — сказав Еменекер.

Співзасновник і президент компанії Shield AI Брендон Ценг розповів журналістам, що їхні виробники працюють в Україні цілодобово та допомагали Силам оборони адаптуватися до інтенсивного глушіння росіянами GPS, що ускладнювало націлення засобів протиповітряної оборони на російські ракети. За його словами, українська команда Shield AI повідомила про проблему американським колегам. Інженери-програмісти працювали всю ніч, і наступного дня вже протестували рішення на полігоні в США і передали в Україну, де його впровадили на передовій протягом 24 годин.

"Така швидкість ведення війни в наші дні. Якщо ви хочете бути актуальними, ви повинні бути поруч із проблемою", — зазначив Ценг.

Розроблення дронів США: Пентагон хоче скоротити час на модифікацію

Керівник програми Blue UAS вважає, що така глибока та безперервна інтеграція з військовими значно скоротить час на створення та модифікацію прототипів дронів: замість років на вдосконалення апаратного забезпечення йтимуть місяці, а час оновлення програмного забезпечення зменшиться ще суттєвіше.

"Ми хочемо почати розв'язувати проблему протягом 24 годин", — сказав Трент Еменекер.

Нагадаємо, 27 травня ЗМІ писали про автономну зенітну турель Sky Sentinel, яку розробили в Україні та випробували в умовах бойових дій. Ця турель створена для протидії ворожим БпЛА типу Shahed-136.

У Польщі на безпековій конференції Defence24 Days 7 травня представили платформу Seawolf, під час створення якої надихалися українським морським дроном Magura. Він поєднав у собі рішення, засновані на досвіді Сил оборони України у веденні сучасної війни на морі.