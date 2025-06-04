Знищення Україною російських літаків — це попередження для США, — WSJ

Після того, як американці дізналися про разючий удар безпілотниками, здійснений Україною в неділю, вони зрозуміли для себе один важливий урок — "батьківщина США набагато вразливіша, ніж більшість американців усвідомлює".

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Операція Києва стала не лише тактичним успіхом, а й уроком для Пентагона, пише Wall Street Journal.

Україні вдалося таємно переправити через кордон дешеві дрони та використати їх для знищення дорогих російських військових активів.

Журналісти наголошують, не потрібно бути шанувальником трилерів, щоб уявити собі подібний сценарій у Сполучених Штатах, коли, наприклад, B-2 стають мішенню іранських або китайських безпілотників.

Військовий аналітик Фред Каган нагадує, що американський флот стратегічних бомбардувальників невеликий. З часів Холодної війни він зменшився приблизно втричі і зосереджений на кількох вразливих базах, які можуть стати легкою мішенню. Подібна вразливість стосується не лише літаків, а й авіаносців, засобів ППО та інших критичних об’єктів.

"США не мають права більше ігнорувати інші загрози, окрім балістичних ракет — зокрема, крилаті ракети, дрони, повітряні кулі-шпигуни", — йдеться у публікації.

Видання зазначає, що, зважаючи на це все, запланований президентом Трампом протиракетний щит "Золотий купол" вже не є такою марною справою. Виділені конгресом $25 млрд — лише початок, адже захист країни не можна збудувати одним бюджетним вливанням.

Аналітики Інституту Гадсона приділили окрему увагу вразливості баз США в Тихоокеанському регіоні, особливо на Алясці, де розміщені дорогі F-22. Вони попереджають, що відсутність укріплених ангарів для нових B-21 може коштувати США стратегічної переваги.

На думку журналістів, американці звикли до воєн, які ведуться за океаном, але в разі нового глобального конфлікту саме територія США може стати полем бою: “Україна зробила для нас велику послугу — вона не лише знищила російські бомбардувальники, а й показала, наскільки ми самозаспокоєні”.

"Не будувати укриття вартістю $30 млн для літаків за $600 млн — це помилка", — йдеться в доповіді.

Нагадаємо, українські компанії зараз активно працюють над створенням дронів-мисливців, і вже мають низку напрацювань.

Раніше ми повідомляли, що Пентагон хоче перейняти досвід України у розробленні дронів.