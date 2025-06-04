Контракт на год и обязательная ВВК: в Раде раскрыли детали законопроекта "60+"

Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект о военной службе после 60 лет. Секретарь оборонного комитета Роман Костенко объяснял, что его цель — не ограничивать мотивированных граждан, которых в Украине "немало".

Related video

Подробнее о законопроекте 4 июня рассказал народный депутат Роман Костенко, его слова передала корреспондентка "Эспрессо".

Законопроект о мобилизации: кому предлагают служить после 60

Нардеп рассказал, что законопроект, который называют "60+", рассчитан на добровольцев, достигших 60-летия. Ко второму чтению документ должны доработать, однако военнослужащие смогут получать отношение у командира и после 2-месячного испытательного срока помогать ВСУ.

"Если человек может работать, к примеру, водителем, или охранять часть, заниматься какими-то инженерными работами... Если командир видит, что человек способен, плюс имеет хорошее физическое состояние, обязательно будет военно-врачебная комиссия, — эти люди смогут присоединиться к армии по собственному желанию", — пояснил Костенко.

Контракт можно будет подписать на один год, но при желании потом продлить.

Ранее в комментарии "Украинской правде" Роман Костенко отмечал, что закон о мобилизации нужен из-за большого количества украинцев, готовых служить.

"С начала большой войны немало граждан в возрасте 60 и более лет изъявили желание приобщиться к защите Украины. Они мотивированы и имеют большой профессиональный опыт в различных сферах деятельности. Но в украинском законодательстве есть ограничения по привлечению к службе такой категории граждан. Наш законопроект снимает эти ограничения", — подчеркивал он.

Законопроект о мобилизации: на каких условиях будут служить 60-летние

В ТСН разобрали основные положения документа. В условиях военного положения граждане от 60 лет после прохождения ВВК и с согласия командира смогут подписать контракт.

Таким добровольцам будут доступны небоевые должности в рядовом, сержантском или старшинском составе. Служить в младшем или старшем офицерском составе можно будет при условии, если человек уволился со службы после 1 января 2015 года.

Предусмотрены следующие особенности:

срок контракта — 1 год, но с возможностью продления;

для офицеров — обязательное согласование кандидатуры с Генштабом ВСУ;

испытательный срок на 2 месяца, если его не проходить — контракт расторгают.

Напомним, адвокат Мирослава Мостовая рассказала, кого по закону должны исключать с воинского учета и какие документы для этого нужно собрать.

Уже на этой неделе часть военнообязанных могут автоматически объявить в розыск из-за непрохождения ВВК. Им будут грозить штраф и принудительная доставка в ТЦК.