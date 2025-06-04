Контракт на рік і обов'язкова ВЛК: у Раді розкрили деталі законопроєкту "60+"

Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт про військову службу після 60 років. Секретар оборонного комітету Роман Костенко пояснював, що його мета — не обмежувати вмотивованих громадян, яких в Україні «чимало».

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Детальніше про законопроєкт 4 червня розповів народний депутат Роман Костенко, його слова передала кореспондентка "Еспресо".

Законопроєкт про мобілізацію: кому пропонують служити після 60

Нардеп розповів, що законопроєкт, який називають "60+", розрахований на добровольців, які досягли 60-річчя. До другого читання документ мають допрацювати, однак військовослужбовці зможуть отримувати відношення у командира й після 2-місячного випробовувального терміну допомагати ЗСУ.

"Якщо людина може працювати, до прикладу, водієм, або охороняти частину, займатися якимись інженерними роботами… Якщо командир бачить, що людина спроможна, плюс має добрий фізичний стан, обовʼязково буде військово-лікарська комісія, — ці люди зможуть долучитися до війська за власним бажанням", — пояснив Костенко.

Контракт можна буде підписати на один рік, але за бажання потім продовжити.

Раніше у коментарі "Українській правді" Роман Костенко зазначав, що закон про мобілізацію потрібен через чималу кількість українців, готових служити.

"З початку великої війни чимало громадян віком 60 і більше років виявили бажання долучитись до захисту України. Вони вмотивовані й мають великий професійний досвід у різних сферах діяльності. Але в українському законодавстві є обмеження щодо залучення до служби такої категорії громадян. Наш законопроєкт знімає ці обмеження", — підкреслював він.

Законопроєкт про мобілізацію: на яких умовах служитимуть 60-річні

У ТСН розібрали основні положення документа. В умовах воєнного стану громадяни від 60 років після проходження ВЛК й за згодою командира зможуть підписати контракт.

Таким добровольцям будуть доступні небойові посади у рядовому, сержантському або старшинському складі. Служити у молодшому або старшому офіцерському складі можна буде за умови, якщо людина звільнилася зі служби після 1 січня 2015 року.

Передбачені такі особливості:

строк контракту — 1 рік, але з можливістю продовження;

для офіцерів — обовʼязкове погодження кандидатури з Генштабом ЗСУ;

випробувальний термін на 2 місяці, якщо його не проходити — контракт розривають.

Нагадаємо, адвокатка Мирослава Мостова розповіла, кого за законом мають виключати з військового обліку та які документи для цього потрібно зібрати.

Вже цього тижня частину військовозобов’язаних можуть автоматично оголосити у розшук через непроходження ВЛК. Їм загрожуватимуть штраф і примусове доставлення у ТЦК.