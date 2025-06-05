"Россияне готовились штурмовать": дрон помог бойцам ВСУ выйти из окружения (видео)

В Донецкой области бойцам Вооруженных сил Украины удалось выйти из окружения россиян с помощью FPV-дрона, несмотря на то, что ВС РФ уже готовились штурмовать дом, где находились украинские военнослужащие.

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Об этом сообщило Оперативное командование "Север" Сухопутных войск ВСУ, обнародовав соответствующее видео.

Отмечается, что воины 91 отдельного противотанкового батальона оказались в окружении на направлении "Константиновка-Покровск".

"Четверо россиян уже готовились штурмовать дом. Но планы врага напрочь разрушил FPV-дрон: вместо наступления у врага началась паника. Они бежали, прятались, рассыпались по полю", — говорится в сообщении.

В ОК "Север" подчеркнули, что дрон попал точно в цель.

"А кассетный боеприпас уже добил тех, кому чудом удалось выжить", — отметили украинские защитники.

Напомним, 4 июня сообщалось, что ВС РФ начали применять беспилотники "Молния" как носитель небольших FPV-дронов.

Фокус также писал о том, как украинские дроны атаковали самолеты РФ во время операции "Паутина".