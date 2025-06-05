"Росіяни готувалися штурмувати": дрон допоміг бійцям ЗСУ вийти з оточення (відео)

У Донецькій області бійцям Збройних сил України вдалось вийти з оточення росіян за допомогою FPV—дрона, попри те, що ЗС РФ вже готувалися штурмувати будинок, де перебували українські військовослужбовці.

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Про це повідомило Оперативне командування "Північ" Сухопутних військ ЗСУ, оприлюднивши відповідне відео.

Зазначається, що воїни 91 окремого протитанкового батальйону опинилися в оточенні на напрямку "Костянтинівка–Покровськ".

"Четверо росіян вже готувалися штурмувати будинок. Але плани ворога геть зруйнував FPV—дрон: замість наступу у ворога почалася паніка. Вони тікали, ховалися, розсипалися по полю", — йдеться у повідомленні.

В ОК "Північ" підкреслили, що дрон влучив точно в ціль.

"А касетний боєприпас вже добив тих, кому дивом вдалося вижити", — наголосили українські захисники.

Нагадаємо, 4 червня повідомлялось, що ЗС РФ почали застосовувати безпілотники "Молния" як носій невеликих FPV-дронів.

Фокус також писав про те, як українські дрони атакували літаки РФ під час операції "Павутина".