"У меня странное ощущение, что россияне не хотят мира": к Келлогу открыто обратилась дочь

Меган Моббс, которая возглавляет фонд RT Weatherman Foundation, публично сообщила отцу о громкой ночи в Киеве. Она также ответила на оправдание атак "ответными ударами" и обвинения в сторону Владимира Зеленского.

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Свое открытое обращение к специальному представителю США по вопросам Украины и России Киту Келлогу 6 июня его дочь опубликовала в соцсети X.

"Шумная ночь в Киеве, папа", — написала она, упомянув аккаунт Келлога.

Моббс высказалась и относительно стремления России закончить войну в Украине на фоне ночной атаки.

"Возможно, это из-за взрывов и стрельбы среди ночи, но у меня странное ощущение, что россияне не хотят мира", — подчеркнула она.

Дочь Келлога прикрепила также свою предыдущую публикацию, в которой сообщила об обстреле сразу нескольких украинских городов.

"Россия хочет, чтобы вы поверили, что она наносит ответные удары, но точные удары Украины были нанесены в ответ на непрерывные российские атаки на гражданское население и только после того, как (Владимир — ред.) Путин отказался прекратить огонь", — отметила Моббс.

Она заверила, что Кремль стремится лишь продолжать войну, причем по всей территории Украины.

Также Моббс отреагировала на обвинения президента Владимира Зеленского в ошибке из-за того, что он "связался" с Россией, которая имеет ядерное оружие. Она подчеркнула, что ошибся здесь лидер РФ Владимир Путин, пренебрегая мирными усилиями президента США Дональда Трампа и усилив убийства гражданских украинцев после инаугурации республиканца.

"Россия планирует еще больше разрушений. Атака на Украину не состоялась бы, если бы Путин согласился на прекращение огня. Более того, он повысил свои требования на переговорах. Он не хочет, чтобы это закончилось", — заверила Моббс.

Она признала существование риска эскалации, который "нельзя отбрасывать", но назвала это трагической природой войны.

"Но сила — это то, что приносит решение и мир. Конгресс движется к тому, чтобы предоставить президенту рычаги и инструменты. Только Трамп имеет силу заставить Путина сесть за стол переговоров", — добавила дочь Келлога.

Сам спецпредставитель не отреагировал на публикацию дочери. Однако его последняя публикация в X также касается Украины, а именно материала в СМИ о реакции Трампа на спецоперацию "Паутина".

"Из моего военного опыта и истории известно, что смелое лидерство и дерзкие действия могут изменить характер поля боя, как это видят СБУ, ГУР, министр обороны Рустем Умеров на этих выходных. Это событие может стать толчком к миру, но обе стороны должны оставаться преданными миссии президента Трампа — прекратить убийства и закончить войну", — написал Келлог.

Напомним, ночью на 6 июня гремели взрывы в Тернополе, Луцке, Киеве, Кременчуге. ВС РФ атаковали Украину "Шахедами", крылатыми и баллистическими ракетами. Фокус собрал информацию о последствиях в регионах в одном материале.

В Politico 6 июня передали, что в Офисе президента раскрыли масштабные планы Кремля. Заместитель руководителя ОП полковник Павел Палиса заверил, что россияне готовятся к войне, а не миру. На 2026 год они имеют еще более амбициозные планы по продвижению войск, чем на этот год.