"У мене дивне відчуття, що росіяни не хочуть миру": до Келлога відкрито звернулась донька

Меган Моббс, яка очолює фонд RT Weatherman Foundation, публічно повідомила батьку про гучну ніч у Києві. Вона також відповіла на виправдання атак «ударами у відповідь» і звинувачення в бік Володимира Зеленського.

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Своє відкрите звернення до спеціального представника США з питань України та Росії Кіта Келлога 6 червня його донька опублікувала у соцмережі X.

"Гучна ніч у Києві, тату", — написала вона, згадавши акаунт Келлога.

Моббс висловилась і щодо прагнення Росії закінчити війну в Україні на тлі нічної атаки.

"Можливо, це через вибухи та стрілянину серед ночі, але у мене дивне відчуття, що росіяни не хочуть миру", — підкреслила вона.

Донька Келлога прикріпила також свою попередню публікацію, в якій повідомила про обстріл одразу кількох українських міст.

"Росія хоче, щоб ви повірили, що вона завдає ударів у відповідь, але точні удари України були завдані у відповідь на безперервні російські атаки на цивільне населення і лише після того, як (Володимир — ред.) Путін відмовився припинити вогонь", — зауважила Моббс.

Вона запевнила, що Кремль прагне лише продовжувати війну, причому по всій території України.

Також Моббс відреагувала на звинувачення президента Володимира Зеленського у помилці через те, що він "зв’язався" з Росією, яка має ядерну зброю. Вона наголосила, що помилився тут лідер РФ Володимир Путін, нехтуючи мирними зусиллями президента США Дональда Трампа й посиливши вбивства цивільних українців після інавгурації республіканця.

"Росія планує ще більше руйнувань. Атака на Україну не відбулася б, якби Путін погодився на припинення вогню. Щобільше, він підвищив свої вимоги на переговорах. Він не хоче, щоб це закінчилося", — запевнила Моббс.

Вона визнала існування ризику ескалації, який "не можна відкидати", але назвала це трагічною природою війни.

"Але сила — це те, що приносить вирішення і мир. Конгрес рухається до того, щоб надати президенту важелі та інструменти. Тільки Трамп має силу змусити Путіна сісти за стіл переговорів", — додала донька Келлога.

Сам спецпредставник не відреагував на публікацію доньки. Однак його остання публікація в X також стосується України, а саме матеріалу у ЗМІ про реакцію Трампа на спецоперацію "Павутина".

"З мого військового досвіду та історії відомо, що сміливе лідерство та зухвалі дії можуть змінити характер поля бою, як це бачать СБУ, ГУР, міністр оборони Рустем Умєров на цих вихідних. Ця подія може стати поштовхом до миру, але обидві сторони повинні залишатися відданими місії президента Трампа — припинити вбивства і закінчити війну", — написав Келлог.

Нагадаємо, вночі на 6 червня гриміли вибухи у Тернополі, Луцьку, Києві, Кременчуку. ЗС РФ атакували Україну "Шахедами", крилатими й балістичними ракетами. Фокус зібрав інформацію про наслідки у регіонах в одному матеріалі.

У Politico 6 червня передали, що в Офісі президента розкрили масштабні плани Кремля. Заступник керівника ОП полковник Павло Паліса запевнив, що росіяни готуються до війни, а не миру. На 2026 рік вони мають ще амбітніші плани щодо просування військ, ніж на цей рік.