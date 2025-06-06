В Украине усовершенствовали механизм эвакуации раненых военных: что изменилось

Кабинет Министров Украины утвердил постановление, которое совершенствует механизм медицинской эвакуации военнослужащих, получивших ранения, травмы или заболевания в результате вооруженной агрессии России.

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Это позволит военным быстрее получать специализированную помощь в определенных медицинских учреждениях. Ранее подобный подход уже использовали отдельные подразделения по договоренности с учреждениями здравоохранения. Теперь же его распространили на всю систему оказания помощи раненым военным, сообщает Министерство здравоохранения.

Предполагается, что в определенных случаях эвакуацию будут осуществлять сразу в те медицинские учреждения, которые имеют необходимые ресурсы и специалистов для оказания специализированной помощи, минуя лишние этапы. Это могут быть государственные медучреждения, которые имеют договоры с Национальной службой здоровья Украины, и частные, при условии их согласия на участие в системе прицельной эвакуации.

Усовершенствованный механизм эвакуации поможет сократить время транспортировки, минимизировать медицинские риски инфекционных осложнений и обеспечить надлежащий уровень медицинской помощи в кратчайшие сроки.

Прицельная эвакуация может спасти жизнь в случае, когда многоэтапная транспортировка может привести к ухудшению состояния или инвалидизации:

тяжелые черепно-мозговые травмы;

сложные переломы;

ожоги;

поражения внутренних органов;

ранения крупных сосудов.

Медицинские учреждения, которые будут участвовать в проекте, постоянно будут проходить мониторинг на наличие свободных коек, чтобы избежать перегрузок отдельных больниц и обеспечить оперативность эвакуации.

Координацию процесса осуществляет Украинский научно-практический центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф МЗ Украины. Именно он будет определять учреждения для приема пациентов, организовывать взаимодействие с областными центрами экстренной медицинской помощи и обеспечивать надлежащий уровень логистики.

Перемещение раненых между учреждениями будут осуществлять областные центры ЭМП.

Необходимость прицельной эвакуации будет решать команда военных медиков на догоспитальном этапе. Они должны оценить состояние пациента, характер повреждений и определить возможность транспортировки.

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