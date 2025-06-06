В Україні удосконалили механізм евакуації поранених військових: що змінилось

Кабінет Міністрів України затвердив постанову, яка удосконалює механізм медичної евакуації військовослужбовців, що зазнали поранень, травм або захворювань унаслідок збройної агресії Росії.

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Це дозволить військовим швидше отримували спеціалізовану допомогу в визначених медичних закладах. Раніше подібний підхід вже використовували окремі підрозділи за домовленістю із закладами охорони здоровʼя. Тепер же його поширили на всю систему надання допомоги пораненим військовим, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Передбачається, що у визначених випадках евакуацію здійснюватимуть одразу до тих медичних закладів, які мають необхідні ресурси та фахівців для надання спеціалізованої допомоги, оминаючи зайві етапи. Це можуть бути державні медзаклади, які мають договори з Національною службою здоров’я України, та приватні, за умови їхньої згоди на участь у системі прицільної евакуації.

Удосконалений механізм евакуації допоможе скоротити час транспортування, мінімізувати медичні ризики інфекційних ускладнень і забезпечити належний рівень медичної допомоги в найкоротші строки.

Прицільна евакуація може врятувати життя у випадку, коли багатоетапне транспортування може призвести до погіршення стану або інвалідизації:

важкі черепно-мозкові травми;

складні переломи;

опіки;

ураження внутрішніх органів;

поранення великих судин.

Медичні заклади, які братимуть участь у проєкті, постійно будуть проходити моніторинг на наявність вільних ліжок, щоб уникнути перевантажень окремих лікарень та забезпечити оперативність евакуації.

Координацію процесу здійснює Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України. Саме він визначатиме заклади для прийому пацієнтів, організовуватиме взаємодію з обласними центрами екстреної медичної допомоги та забезпечуватиме належний рівень логістики.

Переміщення поранених між закладами здійснюватимуть обласні центри ЕМД.

Необхідність прицільної евакуації вирішуватиме команда військових медиків на догоспітальному етапі. Вони мають оцінити стан пацієнта, характер ушкоджень та визначити можливість транспортування.

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