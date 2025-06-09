Секреты К-329 "Белгород": почему российскую субмарину назвали платформой двойного назначения

Российская атомная подводная лодка К-329 «Белгород» остаётся одной из самых загадочных и одновременно самых технологически насыщенных субмарин в составе ВМФ России. Её ключевая особенность — сочетание двух миссий: стратегического ядерного сдерживания с помощью торпед «Посейдон» и выполнение специальных глубоководных операций.

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Об уникальных возможностях субмарины говорится в материале Калеба Ларсона для издания 19FortyFive.

К-329 "Белгород" была построена на базе проекта 949А "Антей", но переработан по проекту 09852. Основное отличие — увеличение длины до 184 метров, что делает лодку самой длинной в мире. Это позволило адаптировать корпус под установку специальных отсеков и креплений для автономных подводных аппаратов и мини-субмарин.

Подлодка способна выполнять задачи в интересах Главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ (ГУГИ). Это ведомство отвечает за подводную разведку, операции на больших глубинах, включая вмешательство в работу кабельной инфраструктуры, установку датчиков и поиск объектов на морском дне.

На борту АПЛ могут базироваться глубоководные аппараты, в том числе атомная мини-подлодка проекта 10831 "Лошарик", а также необитаемые автономные аппараты для работы на экстремальных глубинах.

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Таким образом, "Белгород" может одновременно действовать как носитель стратегического вооружения и как научно-разведывательная платформа. Это создает неопределенность для потенциального противника — он не знает, какую именно задачу выполняет субмарина в данный момент: несет боевое дежурство с ядерными торпедами или участвует в подводной операции в интересах разведки.

Торпеды "Посейдон": стратегическое оружие нового поколения

Главное оружие "Белгорода" — беспилотные подводные аппараты с ядерной боеголовкой и ядерной энергетической установкой, известные как "Посейдон". Эти торпеды представляют собой автономные стратегические средства доставки — их длина оценивается в 20 метров, а диаметр — около 2 метров. Торпеда якобы способна развивать скорость свыше 100 км/ч под водой и погружаться на глубину до 1000 метров, что делает ее крайне трудными для перехвата.

Схема российской торпеды "Посейдон" Фото: Открытые источники

Торпеда "Посейдон" предназначена для поражения прибрежной инфраструктуры, портов, баз ВМС и даже целых прибрежных городов. Их предполагаемая цель — не только физическое разрушение, но и создание радиационного загрязнения, способного сделать прибрежные районы непригодными для жизни. По имеющимся данным, "Белгород" способен нести до шести таких торпед.

Напомним, российское агентство ТАСС в 2023 году сообщило, что для атомной подводной лодки "Белгород" изготовили первый боекомплект ядерных суперторпед "Посейдон". Отмечалось, что испытания основных узлов, в том числе ядерной энергетической установки, были успешно завершены.