Секрети К-329 "Бєлгород": чому російську субмарину назвали платформою подвійного призначення

Російський атомний підводний човен К-329 "Бєлгород" залишається однією з найзагадковіших і водночас найбільш технологічно насичених субмарин у складі ВМФ Росії. Її ключова особливість — поєднання двох місій: стратегічного ядерного стримування за допомогою торпед "Посейдон" і виконання спеціальних глибоководних операцій.

Related video

Про унікальні можливості субмарини йдеться в матеріалі Калеба Ларсона для видання 19FortyFive.

К-329 "Бєлгород" було побудовано на базі проєкту 949А "Антей", але перероблено за проєктом 09852. Основна відмінність — збільшення довжини до 184 метрів, що робить човен найдовшим у світі. Це дало змогу адаптувати корпус під установку спеціальних відсіків і кріплень для автономних підводних апаратів і міні-субмарин.

Підводний човен здатен виконувати завдання в інтересах Головного управління глибоководних досліджень Міноборони РФ (ГУГІ). Це відомство відповідає за підводну розвідку, операції на великих глибинах, включно з втручанням у роботу кабельної інфраструктури, установкою датчиків і пошуком об'єктів на морському дні.

На борту АПЛ можуть базуватися глибоководні апарати, зокрема атомний міні-підводний човен проєкту 10831 "Лошарик", а також безлюдні автономні апарати для роботи на екстремальних глибинах.

Важливо

Ремонт після пожежі: в РФ готують до випробувань підводний апарат АС-31 "Лошарик"

Таким чином, "Бєлгород" може одночасно діяти як носій стратегічного озброєння і як науково-розвідувальна платформа. Це створює невизначеність для потенційного противника — він не знає, яке саме завдання виконує субмарина наразі: несе бойове чергування з ядерними торпедами чи бере участь у підводній операції в інтересах розвідки.

Торпеди "Посейдон": стратегічна зброя нового покоління

Головна зброя "Бєлгорода" — безпілотні підводні апарати з ядерною боєголовкою і ядерною енергетичною установкою, відомі як "Посейдон". Ці торпеди являють собою автономні стратегічні засоби доставки — їхня довжина оцінюється у 20 метрів, а діаметр — близько 2 метрів. Торпеда нібито здатна розвивати швидкість понад 100 км/год під водою і занурюватися на глибину до 1000 метрів, що робить її вкрай важкою для перехоплення.

Схема російської торпеди "Посейдон" Фото: Відкриті джерела

Торпеда "Посейдон" призначена для ураження прибережної інфраструктури, портів, баз ВМС і навіть цілих прибережних міст. Їхня передбачувана мета — не тільки фізичне руйнування, а й створення радіаційного забруднення, здатного зробити прибережні райони непридатними для життя. За наявними даними, "Бєлгород" здатний нести до шести таких торпед.

Нагадаємо, російське агентство ТАСС 2023 року повідомило, що для атомного підводного човна "Бєлгород" виготовили перший боєкомплект ядерних суперторпед "Посейдон". Зазначалося, що випробування основних вузлів, зокрема ядерної енергетичної установки, було успішно завершено.