Нардеп Федиенко утверждает, что у Украины миллионная армия, но воюет только 20 процентов (видео)

Народный депутат и член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко уверен, что существует определенное военное неравенство, которое нужно исправлять. Но ему возразил действующий военный Максим Жорин, который отметил, что в армии важны и тыловые должности.

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Об этом Федиенко заявил в интервью Radio NV.

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"Мы имеем практически миллионную армию, воюют там процентов 20 — это в лучшем случае. Процентов 40 занимаются обеспечением, а есть все остальные, которые тоже себя называют военными. Но почему-то ротацию не проводят", — сказал Федиенко, народный депутат из фракции "Слуга народа" и член комитета по вопросам национальной обороны, безопасности и разведки.

По словам народного депутата, есть военнослужащие, которые воюют уже три-четыре года непосредственно в зоне ведения активных боевых действий, а есть те, кто "живет на каких-то полигонах, в тылу и т.д.". Федиенко добавил, что существует определенное военное неравенство, которое надо исправлять.

"Поэтому перед тем, как перейти к мотивации, я думаю, все же нужно перейти к эффективному использованию наших Вооруженных сил Украины путем замены, ротаций и так далее. А параллельно искать среди тех, кого мы еще не приобщили в ряды ВСУ, тех, кого мы можем мотивировать. Потому что у нас получается так: армия огромная, мы постоянно ее наполняем, но при этом у нас есть тот ресурс военных, который живет где-то в тылу. И мы платим им денежное обеспечение", — резюмировал Александр Федиенко.

По его мнению существует "не социальное, а военное неравенство", которое надо исправлять. И Вооруженные Силы Украины надо использовать "эффективнее".

Реакция военных на заявление Федиенко

На заявление Александра Федиенко отреагировал Максим Жорин, экс-командир полка "Азов" а ныне заместитель командира 3 ОШБр.

Максим Жорин отреагировал на заявление Федиенко Фото: Скриншот

Жорин отметил в заметке, что его "немного раздражает", когда депутаты и чиновники начинают рассказывать о количестве тех, кто воюет в украинской армии.

"Во-первых, пехотинцы, штурмовики и другие представители подразделений, непосредственно находящихся на линии боевого соприкосновения — это не вся армия. Войско не может функционировать без обеспечения и тыловых подразделений. Во-вторых, каким образом вообще появляются эти громкие проценты? Кто и как это высчитал, по каким критериям? Кого посчитали в "воюющие", а кого нет?" — задается вопросом Жорин.

Резюмируя, он посоветовал "всем экспертам, которые любят обсуждать вопрос, кто воюет в армии, а кто нет", сначала вступить в ряды ВСУ на любую должность, пусть и тыловую, разобраться в армейской системе, а потом уже делать громкие заявления.

Напомним, народный депутат Украины, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказывал, что представители Министерства обороны и Генштаба согласились с авторами законопроекта о добровольной службе для мужчин в возрасте 60+. Но военные попросили учесть определенные нюансы.

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