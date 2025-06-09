Нардеп Федієнко стверджує, що в України мільйонна армія, але воює тільки 20 відсотків (відео)

Народний депутат та член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко впевнений, що існує певна військова нерівність, яку потрібно виправляти. Але йому заперечив чинний військовий Максим Жорін, який зауважив, що в армії важливі і тилові посади.

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Про це Федієнко заявив в інтерв'ю Radio NV.

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"Ми маємо практично мільйонну армію, воюють там відсотків 20 – це в кращому випадку. Відсотків 40 займаються забезпеченням, а є всі інші, які теж себе називають військовими. Але чомусь ротацію не проводять", – сказав Федієнко, народний депутат з фракції "Слуга народа" та член комітету з питань національної оборони, безпеки та розвідки.

За словами народного депутата, є військовослужбовці, які воюють уже три-чотири роки безпосередньо в зоні ведення активних бойових дій, а є ті, хто "живе на якихось полігонах, у тилу тощо". Федієнко додав, що існує певна військова нерівність, яку треба виправляти.

"Тому перед тим, як перейти до мотивації, я думаю, все ж таки потрібно перейти до ефективного використання наших Збройних сил України шляхом заміни, ротацій і так далі. А паралельно шукати серед тих, кого ми ще не долучили до лав ЗСУ, тих, кого ми можемо мотивувати. Бо в нас виходить так: армія величезна, ми постійно її наповнюємо, але при цьому в нас є той ресурс військових, який живе десь в тилу. І ми платимо їм грошове забезпечення", – резюмував Олександр Федієнко.

На його думку існує "не соціальна, а військова нерівність", яку треба виправляти. І Збройні Сили України треба використовувати "ефективніше".

Реакція військових на заяву Федієнка

На заяву Олександра Федієнко відреагував Максим Жорін, екскомандир полку "Азов" а нині заступник командира 3 ОШБр.

Максим Жорін відреагував на заяву Федієнка Фото: Скріншот

Жорін зазначив в дописі, що його "трохи дратує", коли депутати та чиновники починають розповідати про кількість тих, хто воює в українській армії.

"По-перше, піхотинці, штурмовики та інші представники підрозділів, що безпосередньо знаходяться на лінії бойового зіткнення — це не вся армія. Військо не може функціонувати без забезпечення й тилових підрозділів. По-друге, яким чином взагалі з'являються ці гучні відсотки? Хто і як це вирахував, за якими критеріями? Кого порахували у "воюючих», а кого ні?" – задається питанням Жорін.

Резюмуючи, він порадив "всім експертам, які люблять обговорювати питання, хто воює в армії, а хто ні", спочатку вступити до лав ЗСУ на будь-яку посаду, хай і тилову, розібратись в армійській системі, а потім вже робити гучні заяви.

Нагадаємо, народний депутат України, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповідав, що представники Міністерства оборони та Генштабу погодилися з авторами законопроєкту про добровільну службу для чоловіків віком 60+. Але військові попросили врахувати певні нюанси.

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