Угроза от Ровенской до Черниговской области: РФ может наступать на Киев, — Жорин (видео)

Вооруженные силы Российской Федерации могут начать новое наступление на Киев под прикрытием военных учений "Запад 2025" в Беларуси. Россияне будут действовать в зависимости от ситуации на фронте и попытаются оттянуть Вооруженные силы Украины на север, для боев под Ровно, Житомиром и Черниговом, пояснил один из украинских командиров.

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О возможном наступлении РФ заместитель командира 3 ОШБр, подполковник Максим Жорин рассказал Telegram-каналу Times of Ukraine.

Наступление РФ — Жорин об атаках из Беларуси см. с 7:24

Жорин ответил на вопрос журналистки, которая интересовалась вероятностью прорыва на северной границе и повторного наступления ВС РФ на Киев. Военный подтвердил, что россияне действительно могут попытаться это сделать, но пока не приняли окончательного решения. По его словам, сначала враг оценит имеющиеся украинские силы, успехи и неуспехи в боях. По мнению Жорина, под угрозой северные области от Ровно до Чернигова.

"Да, угроза [наступления на Киев] существует. [Еще могут быть направления] — это, безусловно, Черниговщина, Житомирщина, почти вся граница с Ровенской областью", — сказал он.

Военный уточнил, что россияне, когда начинали вторжение в 2022 году, имели план, согласно которому они двигались с севера и перерезали основные трассы и логистику с запада на восток. Если враг этого добьется, то может произойти "коллапс и осложнения". Впрочем, на сегодня российское командование не имеет уверенности, что сможет этого достичь, поэтому нового наступления и нет.

"Ничего не изменилось. Они в эту сторону тоже смотрят. Однако на сегодня они понимают, что этого не смогут сделать. Именно поэтому этого и не делают. Если россиянам не показывать силы как на поле боя, так и на мировой арене, то они могут в себя поверить и попробовать это сделать", — пояснил Жорин.

Наступление РФ — детали

Отметим, "Запад 2025" — совместные военные учения РФ и Беларуси, запланированные на середину сентября 2025 года. Как отметил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в разговоре с "Левым берегом", россияне планируют организовать "видимость учений". На самом деле противник перебросит войска и создаст группировку, которая при необходимости может стать новой угрозой. По мнению Сырского, не стоит ожидать завершения войны, поскольку "ее темпы только нарастают".

Фокус собрал мнения военных обозревателей и экспертов о возможности наступления РФ с севера. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объяснил, что планы россиян будут зависеть от количества живой силы, которую соберут на учения в Беларуси. В частности, в первые дни вторжения РФ бросила вперед 40-тысячное войско, но для нового наступления понадобится 80-100 тыс. По мнению Коваленко, беспокоиться стоит даже в случае, если будет 20 тыс. солдат: они могут создать проблемы на границе.

Напоминаем, 4 июня аналитики проекта DeepState сообщили о продолжении наступления РФ в Сумской области и об оккупации двух сел на пути к областному центру.